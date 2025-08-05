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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 05.08.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:12:00+03:00
2025-08-05T01:12:00+03:00
2025-08-05T01:17:00+03:00
происшествия
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН."Расстояние от ПК: 234. Глубина (КМ): 64.8. Магнитуда: 6.0", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчётами службы о произошедших землетрясениях.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
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происшествия, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0
РАН: у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0