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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 05.08.2025
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:09:00+03:00
2025-08-05T12:09:00+03:00
2025-08-05T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Глушковка, Александровка и Купянск в Харьковской области, Крымки, Яровая и Колодези в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять пикапов и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и семь станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действия "Запада"