https://ria.ru/20250805/zapad-2033436398.html

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 05.08.2025

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:09:00+03:00

2025-08-05T12:09:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Глушковка, Александровка и Купянск в Харьковской области, Крымки, Яровая и Колодези в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять пикапов и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и семь станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия