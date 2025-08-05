https://ria.ru/20250805/zakazchiki-2033348582.html

Количество заказчиков на Портале поставщиков Москвы достигло 60 тысяч

Количество заказчиков на Портале поставщиков Москвы достигло 60 тысяч - РИА Новости, 05.08.2025

Количество заказчиков на Портале поставщиков Москвы достигло 60 тысяч

Количество государственных и муниципальных заказчиков, которые покупают товары и услуги на Портале поставщиков столицы, выросло до 60 тысяч, сообщила заммэра... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:15:00+03:00

2025-08-05T09:15:00+03:00

2025-08-05T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Количество государственных и муниципальных заказчиков, которые покупают товары и услуги на Портале поставщиков столицы, выросло до 60 тысяч, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Она напомнила, что портал начал свою работу 12 лет назад. За это время он стал межрегиональной платформой для проведения закупок малого объема."С его помощью государственные и муниципальные организации, среди которых школы, детские сады, поликлиники, больницы, театры и другие учреждения, приобретают необходимые товары, работы и услуги. К середине 2025 года число работающих на портале заказчиков достигло 60 тысяч. Около половины из них представляет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Нижегородскую и Челябинскую области", – рассказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.По ее словам, с 2020 года число заказчиков на этой платформе выросло примерно на 30%.Предприниматели оценили преимущества платформы: возможность участвовать в межрегиональных закупках, цифровизацию и оперативность сделок. С помощью дистанционного формата бизнесмены могут начать отгружать товары в тот же день, когда был подписан контракт.Как сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, сейчас на платформе зарегистрировано свыше 378 тысяч бизнесменов из разных регионов России. Между тем, подавляющее большинство – 90% – относятся к субъектам МСБ. Каталог продукции состоит из более чем 3,2 миллиона наименований – от канцтоваров до спецтехники.Пуртов добавил, что в настоящий момент к порталу подключены заказчики из 42 субъектов России. С 2020 года их число увеличилось почти на 24%. При этом с начала 2025 года к платформе присоединились 2267 заказчиков, больше всего – из Тульской, Рязанской, Московской областей, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.Функциональным заказчиком портала выступает московский департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует департамент информационных технологий столицы.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщала, что за первое полугодие столичные заказчики заключили с региональными поставщиками контракты на сумму 308 миллиардов рублей, данный показатель на 66% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мария багреева, кирилл пуртов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , департамент экономической политики и развития москвы