https://ria.ru/20250805/zaderzhannyy-2033404937.html

Задержанный агент Киева готовил покушение на двух человек

Задержанный агент Киева готовил покушение на двух человек - РИА Новости, 05.08.2025

Задержанный агент Киева готовил покушение на двух человек

Задержанный в Брянской области пособник Киева признался, что в феврале должен был ликвидировать главу оборонного предприятия и одного из руководителей... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:16:00+03:00

2025-08-05T10:16:00+03:00

2025-08-05T10:46:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

брянская область

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Задержанный в Брянской области пособник Киева признался, что в феврале должен был ликвидировать главу оборонного предприятия и одного из руководителей российской военно-гражданской администрации."В феврале 2025 года должен был установить и ликвидировать за денежное вознаграждение управляющего предприятием, задействованного в гособоронзаказе, и руководителя военно-гражданской администрации Российской Федерации", - сказал задержанный в видеоролике.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Брянской области гражданина РФ, который сотрудничал с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций и должен был изъять доставленные беспилотником огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. В дальнейшем их планировалось использовать для убийства гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

https://ria.ru/20250801/fsb-2032777084.html

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Кадры задержания участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде Кадры задержания в Брянской области участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде публикует ФСБ. Злоумышленник, помимо прочего, рассказал, что координировал ракетные и артиллерийские удары ВСУ по местам дислокации российских войск. 2025-08-05T10:16 true PT1M33S

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, киев, россия