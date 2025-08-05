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На Украине признали неэффективность ПВО ВСУ перед российскими БПЛА
На Украине признали неэффективность ПВО ВСУ перед российскими БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025
На Украине признали неэффективность ПВО ВСУ перед российскими БПЛА
Подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий РФ и российских систем подавления украинских... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:09:00+03:00
2025-08-05T13:09:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий РФ и российских систем подавления украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов. "Наши мобильные подразделения противовоздушной обороны начали терять эффективность. (Российские - ред.) беспилотники... теперь летают на больших высотах. Наши системы радиоэлектронной борьбы теряют свою актуальность, поскольку россияне используют более мощные антенны, подавляющие наши системы РЭБ", - заявил Бескрестнов, его слова приводит газета Politico. В июне украинское издание "Страна.ua" сообщало, что украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе. В марте американская газета Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером в области беспилотных систем.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
На Украине признали неэффективность ПВО ВСУ перед российскими БПЛА
Бескрестнов: ПВО ВСУ теряют эффективность на фоне модернизации технологий РФ