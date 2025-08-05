https://ria.ru/20250805/vsu-2033454283.html

На Украине признали неэффективность ПВО ВСУ перед российскими БПЛА

На Украине признали неэффективность ПВО ВСУ перед российскими БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025

На Украине признали неэффективность ПВО ВСУ перед российскими БПЛА

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий РФ и российских систем подавления украинских... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:09:00+03:00

2025-08-05T13:09:00+03:00

2025-08-05T13:09:00+03:00

в мире

россия

вооруженные силы украины

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий РФ и российских систем подавления украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов. "Наши мобильные подразделения противовоздушной обороны начали терять эффективность. (Российские - ред.) беспилотники... теперь летают на больших высотах. Наши системы радиоэлектронной борьбы теряют свою актуальность, поскольку россияне используют более мощные антенны, подавляющие наши системы РЭБ", - заявил Бескрестнов, его слова приводит газета Politico. В июне украинское издание "Страна.ua" сообщало, что украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе. В марте американская газета Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером в области беспилотных систем.

https://ria.ru/20250805/sily-2033390696.html

https://ria.ru/20250805/economist-2033397746.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины, страна.ua