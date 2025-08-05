https://ria.ru/20250805/vsu-2033448988.html

ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре жителей, заявил Пухов

ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре жителей, заявил Пухов - РИА Новости, 05.08.2025

ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре жителей, заявил Пухов

ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре мирных жителей и специалистов, которые прибывают на место для ликвидации последствий и эвакуации раненых,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:47:00+03:00

2025-08-05T12:47:00+03:00

2025-08-05T12:47:00+03:00

в мире

энергодар

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЭНЕРГОДАР, 5 авг - РИА Новости. ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре мирных жителей и специалистов, которые прибывают на место для ликвидации последствий и эвакуации раненых, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов. Ранее власти города и региона сообщили, что в субботу украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА гражданский автомобиль, в котором находилась семья пенсионеров. В результате атаки погибла женщина, мужчина получил осколочные ранения. Экстренные службы не смогли оперативно подъехать на место, так как в небе находились еще несколько ударных дронов ВСУ. За полчаса до инцидента в этом же районе был атакован автомобиль МЧС, прибывший на место тушения пожара, возникшего из-за обстрела. "Да, они поджидали тех, кто будет оказывать помощь. Если прошлым летом преимущественно били по объектам жизнеобеспечения города, то этим летом объектами атак стали мирные жители и специалисты, которые прибывают на место для ликвидации последствий и эвакуации раненых", - сказал Пухов.

https://ria.ru/20250805/pushilin-2033406995.html

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в мире, энергодар, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)