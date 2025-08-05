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ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре жителей, заявил Пухов - РИА Новости, 05.08.2025
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12:47 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/vsu-2033448988.html
ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре жителей, заявил Пухов
ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре жителей, заявил Пухов - РИА Новости, 05.08.2025
ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре жителей, заявил Пухов
ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре мирных жителей и специалистов, которые прибывают на место для ликвидации последствий и эвакуации раненых,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:47:00+03:00
2025-08-05T12:47:00+03:00
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЭНЕРГОДАР, 5 авг - РИА Новости. ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре мирных жителей и специалистов, которые прибывают на место для ликвидации последствий и эвакуации раненых, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов. Ранее власти города и региона сообщили, что в субботу украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА гражданский автомобиль, в котором находилась семья пенсионеров. В результате атаки погибла женщина, мужчина получил осколочные ранения. Экстренные службы не смогли оперативно подъехать на место, так как в небе находились еще несколько ударных дронов ВСУ. За полчаса до инцидента в этом же районе был атакован автомобиль МЧС, прибывший на место тушения пожара, возникшего из-за обстрела. "Да, они поджидали тех, кто будет оказывать помощь. Если прошлым летом преимущественно били по объектам жизнеобеспечения города, то этим летом объектами атак стали мирные жители и специалисты, которые прибывают на место для ликвидации последствий и эвакуации раненых", - сказал Пухов.
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в мире, энергодар, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре жителей, заявил Пухов

Пухов: ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре мирных жителей

© Фото : Пухов LIVE/TelegramУдар из ствольной артиллерии со стороны ВСУ по Энергодару
Удар из ствольной артиллерии со стороны ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Пухов LIVE/Telegram
Удар из ствольной артиллерии со стороны ВСУ по Энергодару. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 5 авг - РИА Новости. ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре мирных жителей и специалистов, которые прибывают на место для ликвидации последствий и эвакуации раненых, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов.
Ранее власти города и региона сообщили, что в субботу украинские боевики атаковали при помощи ударного БПЛА гражданский автомобиль, в котором находилась семья пенсионеров. В результате атаки погибла женщина, мужчина получил осколочные ранения. Экстренные службы не смогли оперативно подъехать на место, так как в небе находились еще несколько ударных дронов ВСУ. За полчаса до инцидента в этом же районе был атакован автомобиль МЧС, прибывший на место тушения пожара, возникшего из-за обстрела.
"Да, они поджидали тех, кто будет оказывать помощь. Если прошлым летом преимущественно били по объектам жизнеобеспечения города, то этим летом объектами атак стали мирные жители и специалисты, которые прибывают на место для ликвидации последствий и эвакуации раненых", - сказал Пухов.
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В миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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