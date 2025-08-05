Рейтинг@Mail.ru
Боевик ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:32 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/vsu-2033373562.html
Боевик ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика
Боевик ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика - РИА Новости, 05.08.2025
Боевик ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика
Украинский спецназ при съёмках пропагандистского ролика о рейде в Сумской области потерял собственного бойца - 21-летнего сержанта Василия Фетько с позывным... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:32:00+03:00
2025-08-05T01:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинский спецназ при съёмках пропагандистского ролика о рейде в Сумской области потерял собственного бойца - 21-летнего сержанта Василия Фетько с позывным "Вуйко", его тело заметили в выложенных в соцсетях кадрах, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Сто сорок четвертый центр Сил специальных операций (цССО) совместно с 73-м цССО выложил кадры "налета" на позиции российских войск в Сумской области. На видео, кроме покатушек на багги, стрельбы по деревьям и одного погибшего якобы бойца ВС РФ, никакой конкретики не увидели. Зато заявленная '"перемога'" (победа - ред.) в 7 убитых российских бойцов. Но на самом деле стало известно, что при съемках этого ролика уничтожен 21-летний младший сержант Фетько Василий Васильевич по кличке "Вуйко". Его голова мелькает на первых кадрах опубликованного нацистами видео. Вероятнее всего, это не единственная потеря украинского спецназа", — сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250726/vsu-2031585452.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Боевик ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика

Боевик спецназа ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинский спецназ при съёмках пропагандистского ролика о рейде в Сумской области потерял собственного бойца - 21-летнего сержанта Василия Фетько с позывным "Вуйко", его тело заметили в выложенных в соцсетях кадрах, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Сто сорок четвертый центр Сил специальных операций (цССО) совместно с 73-м цССО выложил кадры "налета" на позиции российских войск в Сумской области. На видео, кроме покатушек на багги, стрельбы по деревьям и одного погибшего якобы бойца ВС РФ, никакой конкретики не увидели. Зато заявленная '"перемога'" (победа - ред.) в 7 убитых российских бойцов. Но на самом деле стало известно, что при съемках этого ролика уничтожен 21-летний младший сержант Фетько Василий Васильевич по кличке "Вуйко". Его голова мелькает на первых кадрах опубликованного нацистами видео. Вероятнее всего, это не единственная потеря украинского спецназа", — сообщил собеседник агентства.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В Днепропетровской области ликвидировали около 50 боевиков ВСУ
26 июля, 11:08
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала