https://ria.ru/20250805/vsu-2033373562.html

Боевик ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика

Боевик ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика - РИА Новости, 05.08.2025

Боевик ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика

Украинский спецназ при съёмках пропагандистского ролика о рейде в Сумской области потерял собственного бойца - 21-летнего сержанта Василия Фетько с позывным... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T01:32:00+03:00

2025-08-05T01:32:00+03:00

2025-08-05T01:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинский спецназ при съёмках пропагандистского ролика о рейде в Сумской области потерял собственного бойца - 21-летнего сержанта Василия Фетько с позывным "Вуйко", его тело заметили в выложенных в соцсетях кадрах, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Сто сорок четвертый центр Сил специальных операций (цССО) совместно с 73-м цССО выложил кадры "налета" на позиции российских войск в Сумской области. На видео, кроме покатушек на багги, стрельбы по деревьям и одного погибшего якобы бойца ВС РФ, никакой конкретики не увидели. Зато заявленная '"перемога'" (победа - ред.) в 7 убитых российских бойцов. Но на самом деле стало известно, что при съемках этого ролика уничтожен 21-летний младший сержант Фетько Василий Васильевич по кличке "Вуйко". Его голова мелькает на первых кадрах опубликованного нацистами видео. Вероятнее всего, это не единственная потеря украинского спецназа", — сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250726/vsu-2031585452.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, вооруженные силы рф