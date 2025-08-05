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Боевик ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика
Боевик ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика - РИА Новости, 05.08.2025
Боевик ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика
Украинский спецназ при съёмках пропагандистского ролика о рейде в Сумской области потерял собственного бойца - 21-летнего сержанта Василия Фетько с позывным... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:32:00+03:00
2025-08-05T01:32:00+03:00
2025-08-05T01:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинский спецназ при съёмках пропагандистского ролика о рейде в Сумской области потерял собственного бойца - 21-летнего сержанта Василия Фетько с позывным "Вуйко", его тело заметили в выложенных в соцсетях кадрах, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Сто сорок четвертый центр Сил специальных операций (цССО) совместно с 73-м цССО выложил кадры "налета" на позиции российских войск в Сумской области. На видео, кроме покатушек на багги, стрельбы по деревьям и одного погибшего якобы бойца ВС РФ, никакой конкретики не увидели. Зато заявленная '"перемога'" (победа - ред.) в 7 убитых российских бойцов. Но на самом деле стало известно, что при съемках этого ролика уничтожен 21-летний младший сержант Фетько Василий Васильевич по кличке "Вуйко". Его голова мелькает на первых кадрах опубликованного нацистами видео. Вероятнее всего, это не единственная потеря украинского спецназа", — сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250726/vsu-2031585452.html
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сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Боевик ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика
Боевик спецназа ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика