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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 05.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили более 205 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:10:00+03:00
2025-08-05T12:10:00+03:00
2025-08-05T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили более 205 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник."ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Искра, Александроград Донецкой Народной Республики, Успеновка, Новоселовка, Зеленый Гай, Полтавка, Культурное Запорожской области и Новогеоргиевка Днепропетровской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
ВСУ потеряли более 205 военных в зоне действия группировки "Восток"