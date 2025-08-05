https://ria.ru/20250805/vostok-2033436979.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 05.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили более 205 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:10:00+03:00

2025-08-05T12:10:00+03:00

2025-08-05T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили более 205 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник."ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Искра, Александроград Донецкой Народной Республики, Успеновка, Новоселовка, Зеленый Гай, Полтавка, Культурное Запорожской области и Новогеоргиевка Днепропетровской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины