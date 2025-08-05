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В МККК обвинили Украину в использовании организации в политических целях - РИА Новости, 05.08.2025
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12:34 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/vlasti-2033444360.html
В МККК обвинили Украину в использовании организации в политических целях
В МККК обвинили Украину в использовании организации в политических целях - РИА Новости, 05.08.2025
В МККК обвинили Украину в использовании организации в политических целях
Украинские власти использовали Международный комитет красного креста (МККК) в политических целях, используя его гуманитарную деятельность в качестве... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:34:00+03:00
2025-08-05T12:34:00+03:00
в мире
россия
украина
женева (город)
сергей вершинин
валерий фадеев
международный комитет красного креста (мккк)
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские власти использовали Международный комитет красного креста (МККК) в политических целях, используя его гуманитарную деятельность в качестве инструмента, заявил в интервью швейцарской газете Temps глава делегации МККК на Украине Юрг Эглин. "Наши рабочие инструменты (нейтралитет, независимость и беспристрастность) были неправильно поняты (на Украине - ред.). Нас обвиняли в какой-то форме безразличия. Нам потребовалось некоторое время, чтобы объясниться. Страдания этих женщин, которые ищут мужа или сына, вполне понятны, но в этом был и политический аспект, с использованием нашей гуманитарной деятельности. Нас обвиняли в вещах, выходящих за рамки нашей компетенции. Украинские власти иногда использовали нас, чтобы отвлечь внимание", - сказал он. Эглин добавил, что украинские власти продолжают упрекать МККК в его нейтралитете в конфликте с Россией. "В 2022-2023 годах у нас здесь была проблема с репутацией, люди не очень хотели работать в МККК. Сегодня все изменилось. Когда я приехал в 2023 году, новые сотрудники неохотно рассказывали окружающим, что работают с нами. Сейчас это совсем не так", - уточнил глава делегации МККК. В июле замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ в июне было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску и вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. В июне из статистики организации, полученной РИА Новости, следовало, что МККК получил более 125 тысяч запросов о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на Украине по обе стороны линии фронта. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033393828.html
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в мире, россия, украина, женева (город), сергей вершинин, валерий фадеев, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Женева (город), Сергей Вершинин, Валерий Фадеев, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины
В МККК обвинили Украину в использовании организации в политических целях

Глава делегации Эглин: Киев использовал работу МККК в политических целях

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкМашины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские власти использовали Международный комитет красного креста (МККК) в политических целях, используя его гуманитарную деятельность в качестве инструмента, заявил в интервью швейцарской газете Temps глава делегации МККК на Украине Юрг Эглин.
"Наши рабочие инструменты (нейтралитет, независимость и беспристрастность) были неправильно поняты (на Украине - ред.). Нас обвиняли в какой-то форме безразличия. Нам потребовалось некоторое время, чтобы объясниться. Страдания этих женщин, которые ищут мужа или сына, вполне понятны, но в этом был и политический аспект, с использованием нашей гуманитарной деятельности. Нас обвиняли в вещах, выходящих за рамки нашей компетенции. Украинские власти иногда использовали нас, чтобы отвлечь внимание", - сказал он.
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Эглин добавил, что украинские власти продолжают упрекать МККК в его нейтралитете в конфликте с Россией.
"В 2022-2023 годах у нас здесь была проблема с репутацией, люди не очень хотели работать в МККК. Сегодня все изменилось. Когда я приехал в 2023 году, новые сотрудники неохотно рассказывали окружающим, что работают с нами. Сейчас это совсем не так", - уточнил глава делегации МККК.
В июле замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ в июне было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску и вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. В июне из статистики организации, полученной РИА Новости, следовало, что МККК получил более 125 тысяч запросов о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на Украине по обе стороны линии фронта.
В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
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