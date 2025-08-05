В МККК обвинили Украину в использовании организации в политических целях
Глава делегации Эглин: Киев использовал работу МККК в политических целях
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкМашины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте
© Sputnik / Арам Нерсесян
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские власти использовали Международный комитет красного креста (МККК) в политических целях, используя его гуманитарную деятельность в качестве инструмента, заявил в интервью швейцарской газете Temps глава делегации МККК на Украине Юрг Эглин.
"Наши рабочие инструменты (нейтралитет, независимость и беспристрастность) были неправильно поняты (на Украине - ред.). Нас обвиняли в какой-то форме безразличия. Нам потребовалось некоторое время, чтобы объясниться. Страдания этих женщин, которые ищут мужа или сына, вполне понятны, но в этом был и политический аспект, с использованием нашей гуманитарной деятельности. Нас обвиняли в вещах, выходящих за рамки нашей компетенции. Украинские власти иногда использовали нас, чтобы отвлечь внимание", - сказал он.
"В 2022-2023 годах у нас здесь была проблема с репутацией, люди не очень хотели работать в МККК. Сегодня все изменилось. Когда я приехал в 2023 году, новые сотрудники неохотно рассказывали окружающим, что работают с нами. Сейчас это совсем не так", - уточнил глава делегации МККК.
В июле замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ в июне было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску и вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. В июне из статистики организации, полученной РИА Новости, следовало, что МККК получил более 125 тысяч запросов о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на Украине по обе стороны линии фронта.
В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.