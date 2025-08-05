https://ria.ru/20250805/vlasti-2033444360.html

В МККК обвинили Украину в использовании организации в политических целях

В МККК обвинили Украину в использовании организации в политических целях - РИА Новости, 05.08.2025

В МККК обвинили Украину в использовании организации в политических целях

Украинские власти использовали Международный комитет красного креста (МККК) в политических целях, используя его гуманитарную деятельность в качестве... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:34:00+03:00

2025-08-05T12:34:00+03:00

2025-08-05T12:34:00+03:00

в мире

россия

украина

женева (город)

сергей вершинин

валерий фадеев

международный комитет красного креста (мккк)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584943096_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_c9e64ff47448e06a525270fbe3b999a0.jpg

ЖЕНЕВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские власти использовали Международный комитет красного креста (МККК) в политических целях, используя его гуманитарную деятельность в качестве инструмента, заявил в интервью швейцарской газете Temps глава делегации МККК на Украине Юрг Эглин. "Наши рабочие инструменты (нейтралитет, независимость и беспристрастность) были неправильно поняты (на Украине - ред.). Нас обвиняли в какой-то форме безразличия. Нам потребовалось некоторое время, чтобы объясниться. Страдания этих женщин, которые ищут мужа или сына, вполне понятны, но в этом был и политический аспект, с использованием нашей гуманитарной деятельности. Нас обвиняли в вещах, выходящих за рамки нашей компетенции. Украинские власти иногда использовали нас, чтобы отвлечь внимание", - сказал он. Эглин добавил, что украинские власти продолжают упрекать МККК в его нейтралитете в конфликте с Россией. "В 2022-2023 годах у нас здесь была проблема с репутацией, люди не очень хотели работать в МККК. Сегодня все изменилось. Когда я приехал в 2023 году, новые сотрудники неохотно рассказывали окружающим, что работают с нами. Сейчас это совсем не так", - уточнил глава делегации МККК. В июле замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ в июне было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску и вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. В июне из статистики организации, полученной РИА Новости, следовало, что МККК получил более 125 тысяч запросов о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на Украине по обе стороны линии фронта. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033393828.html

https://ria.ru/20250805/economist-2033397746.html

россия

украина

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, женева (город), сергей вершинин, валерий фадеев, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины