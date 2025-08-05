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Вандалы в Ярославской области заплатят более 50 млн рублей штрафов
Вандалы в Ярославской области заплатят более 50 млн рублей штрафов - РИА Новости, 05.08.2025
Вандалы в Ярославской области заплатят более 50 млн рублей штрафов
Сумма штрафов за граффити и другие нарушения правил благоустройства в Ярославской области с начала 2025 году превысила 50 миллионов рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:08:00+03:00
2025-08-05T16:08:00+03:00
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ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Сумма штрафов за граффити и другие нарушения правил благоустройства в Ярославской области с начала 2025 году превысила 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Более 54 миллионов рублей заплатят вандалы за испорченные фасады, изрисованные инженерные и транспортные объекты. Ведем с нарушителями бескомпромиссную борьбу. Принимаем самые жесткие меры, используем новые технологии, в частности, камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Виновные будут найдены и наказаны в соответствии с законом", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По данным областного правительства, с начала года инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области вынесла порядка 7900 постановлений с наложением штрафов за нарушения порядка размещения наружной информации, нанесение надписей, рисунков на здания, а также за ненадлежащее содержание объектов и элементов благоустройства и непринятие мер по устранению этих нарушений. Согласно закону Ярославской области об административных правонарушениях, штрафы за нанесение надписей, рисунков на здания, а также за ненадлежащее содержание объектов и элементов благоустройства и непринятие мер по устранению этих нарушений составляют до 360 тысяч рублей, отмечают в областном правительстве. По данным областного правительства, недавно вступило в силу решение суда в отношении подростка, который разрисовал фасад одного из магазинов в Ярославле. Его родителям придется возместить ущерб в размере более 100 тысяч рублей. Кроме того, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по факту вандализма в отношении троих жителей Липецкой области. В феврале они разрисовали новый трамвай в депо на Ленинградском проспекте в областном центре.
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Вандалы в Ярославской области заплатят более 50 млн рублей штрафов
В Ярославской области вандалы заплатят свыше 50 млн рублей штрафов
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Сумма штрафов за граффити и другие нарушения правил благоустройства в Ярославской области с начала 2025 году превысила 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Более 54 миллионов рублей заплатят вандалы за испорченные фасады, изрисованные инженерные и транспортные объекты. Ведем с нарушителями бескомпромиссную борьбу. Принимаем самые жесткие меры, используем новые технологии, в частности, камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Виновные будут найдены и наказаны в соответствии с законом", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По данным областного правительства, с начала года инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области вынесла порядка 7900 постановлений с наложением штрафов за нарушения порядка размещения наружной информации, нанесение надписей, рисунков на здания, а также за ненадлежащее содержание объектов и элементов благоустройства и непринятие мер по устранению этих нарушений.
Согласно закону Ярославской области об административных правонарушениях, штрафы за нанесение надписей, рисунков на здания, а также за ненадлежащее содержание объектов и элементов благоустройства и непринятие мер по устранению этих нарушений составляют до 360 тысяч рублей, отмечают в областном правительстве.
По данным областного правительства, недавно вступило в силу решение суда в отношении подростка, который разрисовал фасад одного из магазинов в Ярославле. Его родителям придется возместить ущерб в размере более 100 тысяч рублей. Кроме того, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по факту вандализма в отношении троих жителей Липецкой области. В феврале они разрисовали новый трамвай в депо на Ленинградском проспекте в областном центре.