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Россия передала Никарагуа 200 тысяч доз вакцины от желтой лихорадки

Россия передала Никарагуа 200 тысяч доз вакцины от желтой лихорадки - РИА Новости, 05.08.2025

Россия передала Никарагуа 200 тысяч доз вакцины от желтой лихорадки

Правительство Никарагуа получило 200 тысяч доз российской вакцины против желтой лихорадки для вакцинации уязвимых групп населения, сообщило посольство России в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T06:50:00+03:00

2025-08-05T06:50:00+03:00

2025-08-05T10:58:00+03:00

здоровье - общество

никарагуа

россия

манагуа (город)

российская академия наук

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МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. Правительство Никарагуа получило 200 тысяч доз российской вакцины против желтой лихорадки для вакцинации уязвимых групп населения, сообщило посольство России в центральноамериканской республике. "Министерство здравоохранения Никарагуа получило 200 000 доз российской вакцины против желтой лихорадки производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН", — говорится в сообщении в Telegram-канале российской дипмиссии. Как уточнили в посольстве, поставка вакцин была осуществлена при содействии Латиноамериканского института биотехнологии Мечников, который функционирует в Манагуа. Препарат будет использован в рамках национальной кампании по борьбе с желтой лихорадкой, вакцинация против нее начнется 18 августа. "Кампания охватит военнослужащих, полицейских, медицинских работников, пограничников, сотрудников Министерства внутренних дел, работников туристических объектов, водителей международного грузового транспорта, работников леса и другие группы населения, которые наиболее подвержены риску заражения", — сообщила сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо в эфире телевизионного Canal 4.

https://ria.ru/20250630/paragvaj-2026200599.html

никарагуа

россия

манагуа (город)

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здоровье - общество, никарагуа, россия, манагуа (город), российская академия наук