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В администрации президента может появиться новое управление, сообщили СМИ
В администрации президента может появиться новое управление, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2025
В администрации президента может появиться новое управление, сообщили СМИ
Новое управление, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T07:48:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новое управление, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга, может появиться в администрации президента РФ, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Изменения могут произойти в августе-сентябре, сообщают "Ведомости". По данным издания, создание управления находится в завершающей стадии, решения ожидаются до конца года. Отмечается, что управление будет заниматься в первую очередь "гуманитарным сотрудничеством" с другими странами. Кроме того, в задачи новой структуры может также войти продвижение "мягкой силы". Руководителем нового управления может стать человек с опытом работы в том числе со сложными государственными проектами. Не исключается также, что новое управление может быть создано на базе управления президента по приграничному сотрудничеству.
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россия
В администрации президента может появиться новое управление, сообщили СМИ
"Ведомости": в администрации президента может появиться новое управление