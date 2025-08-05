Первое заседание фонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре
Первый совет директоров инвестфонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Первое заседание совета директоров инвестиционного фонда Украины и США в рамках соглашения по недрам планируется провести в сентябре, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко.
"Обсудили запуск американо-украинского инвестиционного фонда. Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача - запустить первые три проекта в течение 18 месяцев", - написала Свириденко в своем Telegram-канале по итогам разговора с министром финансов США Скоттом Бессентом.
По ее словам, также во время разговора обсудили усиление сотрудничества в оборонной сфере, потенциальную оборонную сделку по производству и продаже украинских дронов, а также возможной закупке американского оружия.
Ранее Свириденко сообщала, что первое заседание фонда Украины и США в рамках сделки по недрам намечено на июль.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера, украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
Тарифный грабеж и суверенитет
Вчера, 08:00