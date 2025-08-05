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Первое заседание фонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре

Первое заседание фонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре - РИА Новости, 05.08.2025

Первое заседание фонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре

Первое заседание совета директоров инвестиционного фонда Украины и США в рамках соглашения по недрам планируется провести в сентябре, сообщила украинский... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T22:10:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Первое заседание совета директоров инвестиционного фонда Украины и США в рамках соглашения по недрам планируется провести в сентябре, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко. "Обсудили запуск американо-украинского инвестиционного фонда. Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача - запустить первые три проекта в течение 18 месяцев", - написала Свириденко в своем Telegram-канале по итогам разговора с министром финансов США Скоттом Бессентом. По ее словам, также во время разговора обсудили усиление сотрудничества в оборонной сфере, потенциальную оборонную сделку по производству и продаже украинских дронов, а также возможной закупке американского оружия. Ранее Свириденко сообщала, что первое заседание фонда Украины и США в рамках сделки по недрам намечено на июль. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера, украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.

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в мире, украина, сша, киев, скотт бессент, верховная рада украины