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Первое заседание фонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре - РИА Новости, 05.08.2025
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22:10 05.08.2025
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Первое заседание фонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре
Первое заседание фонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре - РИА Новости, 05.08.2025
Первое заседание фонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре
Первое заседание совета директоров инвестиционного фонда Украины и США в рамках соглашения по недрам планируется провести в сентябре, сообщила украинский... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:10:00+03:00
2025-08-05T22:10:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Первое заседание совета директоров инвестиционного фонда Украины и США в рамках соглашения по недрам планируется провести в сентябре, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко. "Обсудили запуск американо-украинского инвестиционного фонда. Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача - запустить первые три проекта в течение 18 месяцев", - написала Свириденко в своем Telegram-канале по итогам разговора с министром финансов США Скоттом Бессентом. По ее словам, также во время разговора обсудили усиление сотрудничества в оборонной сфере, потенциальную оборонную сделку по производству и продаже украинских дронов, а также возможной закупке американского оружия. Ранее Свириденко сообщала, что первое заседание фонда Украины и США в рамках сделки по недрам намечено на июль. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера, украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
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в мире, украина, сша, киев, скотт бессент, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Скотт Бессент, Верховная Рада Украины
Первое заседание фонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре

Первый совет директоров инвестфонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Первое заседание совета директоров инвестиционного фонда Украины и США в рамках соглашения по недрам планируется провести в сентябре, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко.
"Обсудили запуск американо-украинского инвестиционного фонда. Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача - запустить первые три проекта в течение 18 месяцев", - написала Свириденко в своем Telegram-канале по итогам разговора с министром финансов США Скоттом Бессентом.
По ее словам, также во время разговора обсудили усиление сотрудничества в оборонной сфере, потенциальную оборонную сделку по производству и продаже украинских дронов, а также возможной закупке американского оружия.
Ранее Свириденко сообщала, что первое заседание фонда Украины и США в рамках сделки по недрам намечено на июль.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера, украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевСкотт БессентВерховная Рада Украины
 
 
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