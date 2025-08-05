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При ударе дрона ВСУ погибли три сотрудника Сватовского водоканала
При ударе дрона ВСУ погибли три сотрудника Сватовского водоканала - РИА Новости, 05.08.2025
При ударе дрона ВСУ погибли три сотрудника Сватовского водоканала
Три сотрудника Сватовского водоканала в ЛНР погибли и еще двое ранены в результате удара дрона ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:24:00+03:00
2025-08-05T18:24:00+03:00
2025-08-05T18:24:00+03:00
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Три сотрудника Сватовского водоканала в ЛНР погибли и еще двое ранены в результате удара дрона ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики."Был произведен удар БПЛА со стороны ВСУ по служебному автомобилю МУП "Сватовский водоканал". Предварительно, три человека погибли и двое ранены", - сообщили в силовых структурах.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина, Луганская Народная Республика
При ударе дрона ВСУ погибли три сотрудника Сватовского водоканала
Три сотрудника Сватовского водоканала погибли и двое ранены при ударе дрона ВСУ