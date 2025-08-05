https://ria.ru/20250805/udar-2033546555.html

При ударе дрона ВСУ погибли три сотрудника Сватовского водоканала

При ударе дрона ВСУ погибли три сотрудника Сватовского водоканала - РИА Новости, 05.08.2025

При ударе дрона ВСУ погибли три сотрудника Сватовского водоканала

Три сотрудника Сватовского водоканала в ЛНР погибли и еще двое ранены в результате удара дрона ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:24:00+03:00

2025-08-05T18:24:00+03:00

2025-08-05T18:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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украина

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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Три сотрудника Сватовского водоканала в ЛНР погибли и еще двое ранены в результате удара дрона ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики."Был произведен удар БПЛА со стороны ВСУ по служебному автомобилю МУП "Сватовский водоканал". Предварительно, три человека погибли и двое ранены", - сообщили в силовых структурах.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика