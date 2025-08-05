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При ударе дрона ВСУ погибли три сотрудника Сватовского водоканала - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:24 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/udar-2033546555.html
При ударе дрона ВСУ погибли три сотрудника Сватовского водоканала
При ударе дрона ВСУ погибли три сотрудника Сватовского водоканала - РИА Новости, 05.08.2025
При ударе дрона ВСУ погибли три сотрудника Сватовского водоканала
Три сотрудника Сватовского водоканала в ЛНР погибли и еще двое ранены в результате удара дрона ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:24:00+03:00
2025-08-05T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Три сотрудника Сватовского водоканала в ЛНР погибли и еще двое ранены в результате удара дрона ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики."Был произведен удар БПЛА со стороны ВСУ по служебному автомобилю МУП "Сватовский водоканал". Предварительно, три человека погибли и двое ранены", - сообщили в силовых структурах.
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украина
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происшествия, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина, Луганская Народная Республика
При ударе дрона ВСУ погибли три сотрудника Сватовского водоканала

Три сотрудника Сватовского водоканала погибли и двое ранены при ударе дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Три сотрудника Сватовского водоканала в ЛНР погибли и еще двое ранены в результате удара дрона ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах республики.
«
"Был произведен удар БПЛА со стороны ВСУ по служебному автомобилю МУП "Сватовский водоканал". Предварительно, три человека погибли и двое ранены", - сообщили в силовых структурах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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