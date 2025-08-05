https://ria.ru/20250805/tsentr-2033503610.html

Центр промышленной робототехники федерального уровня создадут на Урале

Центр промышленной робототехники федерального уровня создадут на Урале - РИА Новости, 05.08.2025

Центр промышленной робототехники федерального уровня создадут на Урале

Центр промышленной робототехники федерального уровня появится в Челябинске на базе Южно-Уральского государственного университета, планируется, что Центр будет... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:27:00+03:00

2025-08-05T16:27:00+03:00

2025-08-05T16:28:00+03:00

челябинская область

челябинск

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Центр промышленной робототехники федерального уровня появится в Челябинске на базе Южно-Уральского государственного университета, планируется, что Центр будет готовить кадры и разрабатывать новые технологические решения, сообщил глава региона Алексей Текслер. "В Челябинске появится Центр промышленной робототехники федерального уровня. Южно-Уральский государственный университет стал одним из четырех победителей всероссийского грантового конкурса. Это результат большой подготовительной работы команды, которая занимается развитием робототехнических компетенций в регионе", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что в течение трех лет ЮУрГУ получит средства на закупку оборудования и комплектующих, развитие кадрового потенциала и разработку новых технологических решений. "Напомню, что на базе вуза совместно с "Заводом роботов" создан и успешно работает факультет "Мехатроники и роботехники". Планируем, что в дальнейшем будем развивать это перспективное и очень востребованное направление на базе межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске", - пояснил Текслер. По данным пресс-службы Южно-Уральского госуниверситета, всего вузам и предприятиям выделят 1,1 миллиарда рублей на разработку решений в области робототехники, интеграцию робототехнических комплексов на промышленные предприятия, запуск образовательных программ и подготовку специалистов. "Хочу поблагодарить за огромную поддержку в ходе работы над заявкой, которую университет получил от губернатора Алексея Леонидовича Текслера и правительства Челябинской области, а также министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова. Наш индустриальный партнер – ПАО "ЧКПЗ" и завод "Русский робот" являются соучастниками проекта, соответственно, интеграционные решения, разработки и образовательные программы планируется полностью ориентировать на продукцию завода "Русский робот", - цитирует пресс-служба вуза слова ректора университета Александра Вагнера. Пресс-служба отмечает, что в течение трех лет ЮУрГУ получит почти 319,3 миллиона рублей, которые будут направлены на закупку оборудования и комплектующих, развитие кадрового потенциала и разработку новых технологических решений в области робототехники. Всего средства на создание Центров будут поступать до 2027 года, после чего Центр должен выйти на самоокупаемость. По словам Вагнера, ЮУрГУ уверенно держит лидерство в сфере разработок по промышленной робототехнике в регионе. "Мы активно реализуем соответствующие образовательные программы на факультете "Мехатроники и машиностроения". А полученная господдержка позволит нам выйти в реальный сектор промышленности, масштабировать наработки и стать полноценным центром компетенций по робототехнике для всего Уральского федерального округа", - пояснил он. В дальнейшем планируется масштабирование проекта на территории межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске, добавляется в сообщении. В настоящее время полным ходом идет реконструкция одного из лабораторных корпусов, в котором разместятся станочный парк, три ячейки для интеграции роботов и офисный опенспейс для персонала, поясняет вуз. По данным университета Иннополис, университет подвел итоги грантового конкурса на создание новых центров развития промышленной робототехники, гранты от Минпромторга России получит в том числе и Южно-Уральский государственный университет. Всего в конкурсном отборе участвовали 28 организаций, вузов и ассоциаций из семи федеральных округов и 18 городов России. Как отметил директор Университета Иннополис Искандер Бариев, виден высокий спрос на российские робототехнические решения. "Организации с наиболее перспективными программами — технические вузы НГТУ имени Алексеева, ЮУрГУ, МГТУ имени Баумана и компания по внедрению решений для автоматизации внутрискладской логистики и производственных процессов "Семаргл" — разделят более миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на разработку технологических решений в промышленной робототехнике, внедрение роботизированных комплексов на предприятиях и подготовку специалистов. Создание таких центров позволит решить ключевые задачи промышленности по повышению плотности роботизации", - цитирует слова Бариева пресс-служба университета. Первые выплаты грантов на создание и реализацию центров развития промышленной робототехники компании получат в 2025 году, оставшиеся средства — в течение 2026 и 2027 годов, отмечает вуз.

https://ria.ru/20250805/chelyabinsk-2033498509.html

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челябинск, алексей текслер