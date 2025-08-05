В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве, Сумской, Одесской и еще 3 областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской Николаевской и Одесской областях Украины, а также ряде районов Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Киеве сигнал воздушной тревоги звучит с 23.49 мск. Минутой позднее воздушная тревога начала распространяться на Киевскую область.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18