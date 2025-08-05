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"Столитровая бочка": синоптик рассказал о прошедшем в Подмосковье дожде - РИА Новости, 05.08.2025
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15:10 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/tishkovets-2033487222.html
"Столитровая бочка": синоптик рассказал о прошедшем в Подмосковье дожде
"Столитровая бочка": синоптик рассказал о прошедшем в Подмосковье дожде - РИА Новости, 05.08.2025
"Столитровая бочка": синоптик рассказал о прошедшем в Подмосковье дожде
В подмосковном Наро-Фоминске за сутки выпало 97 миллиметров осадков - это сравнимо со 100-литровой бочкой воды на квадратный метр, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:10:00+03:00
2025-08-05T15:10:00+03:00
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
наро-фоминск
ливневые дожди и грозы в москве
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В подмосковном Наро-Фоминске за сутки выпало 97 миллиметров осадков - это сравнимо со 100-литровой бочкой воды на квадратный метр, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Подмосковье за сутки выпало уже 150% от месячной нормы осадков. Окончательные цифры по количеству выпавших осадков за сутки в столичном регионе - 97 миллиметров осадков принял на себя Наро-Фоминск или 100-литровую бочку дождевой воды на метр площади. Это суточный рекорд для всего августа", - рассказал Тишковец.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), евгений тишковец, наро-фоминск, ливневые дожди и грозы в москве
Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Наро-Фоминск, Ливневые дожди и грозы в Москве
"Столитровая бочка": синоптик рассказал о прошедшем в Подмосковье дожде

Тишковец: в подмосковном Наро-Фоминске за сутки выпало 97 мм осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В подмосковном Наро-Фоминске за сутки выпало 97 миллиметров осадков - это сравнимо со 100-литровой бочкой воды на квадратный метр, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Подмосковье за сутки выпало уже 150% от месячной нормы осадков. Окончательные цифры по количеству выпавших осадков за сутки в столичном регионе - 97 миллиметров осадков принял на себя Наро-Фоминск или 100-литровую бочку дождевой воды на метр площади. Это суточный рекорд для всего августа", - рассказал Тишковец.
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