https://ria.ru/20250805/tishkovets-2033487222.html

"Столитровая бочка": синоптик рассказал о прошедшем в Подмосковье дожде

"Столитровая бочка": синоптик рассказал о прошедшем в Подмосковье дожде - РИА Новости, 05.08.2025

"Столитровая бочка": синоптик рассказал о прошедшем в Подмосковье дожде

В подмосковном Наро-Фоминске за сутки выпало 97 миллиметров осадков - это сравнимо со 100-литровой бочкой воды на квадратный метр, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:10:00+03:00

2025-08-05T15:10:00+03:00

2025-08-05T15:10:00+03:00

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

наро-фоминск

ливневые дожди и грозы в москве

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В подмосковном Наро-Фоминске за сутки выпало 97 миллиметров осадков - это сравнимо со 100-литровой бочкой воды на квадратный метр, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Подмосковье за сутки выпало уже 150% от месячной нормы осадков. Окончательные цифры по количеству выпавших осадков за сутки в столичном регионе - 97 миллиметров осадков принял на себя Наро-Фоминск или 100-литровую бочку дождевой воды на метр площади. Это суточный рекорд для всего августа", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250805/tsiklon-2033405295.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

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московская область (подмосковье), евгений тишковец, наро-фоминск, ливневые дожди и грозы в москве