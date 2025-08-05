https://ria.ru/20250805/tiraspol-2033536980.html

Эксперт рассказал о влиянии приговора Гуцул на диалог между Молдавией и ПМР

Эксперт рассказал о влиянии приговора Гуцул на диалог между Молдавией и ПМР - РИА Новости, 05.08.2025

Эксперт рассказал о влиянии приговора Гуцул на диалог между Молдавией и ПМР

Тирасполю будет сложно вести диалог с Кишиневом после приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, так как отношение Молдавии к Гагаузской автономии всегда было... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:41:00+03:00

2025-08-05T17:41:00+03:00

2025-08-05T18:05:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Тирасполю будет сложно вести диалог с Кишиневом после приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, так как отношение Молдавии к Гагаузской автономии всегда было маркером потенциального отношения к Приднестровью, заявила РИА Новости доктор социологических наук, профессор Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Районный суд Кишинева приговорил во вторник Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. "Семилетний приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул является явной демонстрацией позиции властей Молдовы в отношении не только оппозиционеров внутри, но и знаковым событием для приднестровцев. В этих условиях Приднестровью будет сложно ввести диалог с Молдовой. Отношение Молдовы к Гагаузской автономии всегда было маркером потенциального отношения к Приднестровью", - сказала Бобкова. Эксперт также добавила, что фактически приговор гагаузскому лидеру вынесен за ее пророссийские взгляды, приверженность традиционным ценностям, желание лучшей жизни для своего народа и мирное развитие своей родины. По ее словам, Гуцул активный политик, выбравший интересы своей страны, что идет в разрез с устремлениями любой ценой в Евросоюз президентом Санду и правящей партией "Действие и солидарность". "В очередной раз сегодня мы наглядно увидели отношение властей Молдовы к правам человека, свободе слова, инакомыслию, другим политическим взглядам. Важным и чувствительным вопросом для приднестровцев является внешнеполитический вектор развития страны, приднестровский народ неоднократно подтвердил свой выбор и свой ориентир на Российскую Федерацию. Данный приговор становится своеобразным водоразделом на "до" и "после", - отметила Бобкова. По ее мнению, предвыборные ставки высоки и для всех была продемонстрирована серьёзность намерений нынешнего руководства Молдавии, его жёсткие и решительные действия в отношении политических оппонентов. "Руководство Молдовы сегодня показала свою позицию предельно ясно, диктатура и правовой беспредел. Инакомыслие будет преследоваться и жёстко наказываться. Молдова продемонстрировала неспособность к диалогу и отсутствие желания слышать позицию оппонента. К сожалению, недоверие со стороны Приднестровья в отношении Молдовы как переговорщика, как партнера, как соседа возросло сегодня в разы. Что еще больше заморозит молдо-приднестровский конфликт и лишит его перспектив урегулирования", - заключила Бобкова. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033527800.html

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033491195.html

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии