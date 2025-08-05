https://ria.ru/20250805/tauber-2033475599.html

Таубер назвала приговор Гуцул истерикой режима Санду

Таубер назвала приговор Гуцул истерикой режима Санду - РИА Новости, 05.08.2025

Таубер назвала приговор Гуцул истерикой режима Санду

Вынесенный во вторник приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является "последней истерикой и конвульсией" президента Молдавии Майи Санду перед победой оппозиции, РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:34:00+03:00

2025-08-05T14:34:00+03:00

2025-08-05T19:35:00+03:00

марина таубер

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вынесенный во вторник приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является "последней истерикой и конвульсией" президента Молдавии Майи Санду перед победой оппозиции, заявила депутат молдавского парламента от блока "Победа" Марина Таубер.Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях."Это последняя истерика и конвульсия власти Санду. Сегодня, как бы горько, как бы сложно нам ни было говорить о том, что произошло... это - сто процентов - первый шаг к нашей громкой победе. Двадцать восьмого сентября (на парламентских выборах - ред.) мы однозначно победим", - сказала Таубер в эфире телеканала "Россия 24".Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033477959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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