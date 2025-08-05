https://ria.ru/20250805/tarlev-2033504039.html

Экс-премьер Гагаузии назвал приговор Гуцул местью властей

Экс-премьер Гагаузии назвал приговор Гуцул местью властей - РИА Новости, 05.08.2025

Экс-премьер Гагаузии назвал приговор Гуцул местью властей

Приговор Гагаузии Евгении Гуцул является местью властей Молдавии за ее независимую позицию, заявил экс-премьер республики, лидер оппозиционной партии "Будущее... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:28:00+03:00

2025-08-05T16:28:00+03:00

2025-08-05T18:23:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Приговор Гагаузии Евгении Гуцул является местью властей Молдавии за ее независимую позицию, заявил экс-премьер республики, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Районный суд Кишинева приговорил во вторник Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. "Приговор Евгении Гуцул к 7 годам заключения - это не правосудие. Это месть. Месть за независимую позицию. Месть за то, что она не склонила голову перед властью, не предала избирателей и не испугалась идти против политической сети коррумпированной власти", - написал Тарлев в своем Telegram-канале. Экс-премьер с сожалением отметил, что в Молдавии судят не за преступления, а за убеждения. "Если ты не с властью, значит, ты - враг. Если говоришь о суверенитете и хочешь мира, значит, "агент Кремля". Их логика проста: посадить, запугать, шантажировать и заставить замолчать. Исходя из полученной информации, Евгения Гуцул не преступница, а политзаключённая. Её дело сфабриковано, как и десятки других дел против оппозиции. Это не борьба с коррупцией - это борьба с инакомыслием. Власть боится сильных людей с народной поддержкой", - подчеркнул он, высказав требование о немедленном пересмотре дела Евгении Гуцул. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033502739.html

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