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Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.08.2025

Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли более 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Алексеевка, Варачино, Яблоновка и Андреевка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Меловое и Синельниково Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033299076.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, алексеевка, сумская область