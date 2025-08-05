https://ria.ru/20250805/stress-2033455163.html

Опрос показал, что вызывает больше всего стресса у американцев

Опрос показал, что вызывает больше всего стресса у американцев - РИА Новости, 05.08.2025

Опрос показал, что вызывает больше всего стресса у американцев

Более 50% американцев считают стоимость продуктов главным источником стресса, следует из опроса, проведённого агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:15:00+03:00

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2025-08-05T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 50% американцев считают стоимость продуктов главным источником стресса, следует из опроса, проведённого агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC. По данным опроса, 53% ответили, что главым источником стресса является стоимость продуктов. Еще 33% считают, что стоимость продуктов лишь незначительно вызывают стресс, а 14% опрошенных высказали мнение, что это вообще не вызывает стресса. Опрос проводился с 10 по 14 июля среди 1427 американцев. Статистическая погрешность составляет 3,6%.

https://ria.ru/20250802/puteshestvie-2032945918.html

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в мире