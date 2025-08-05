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Опрос показал, что вызывает больше всего стресса у американцев - РИА Новости, 05.08.2025
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13:15 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/stress-2033455163.html
Опрос показал, что вызывает больше всего стресса у американцев
Опрос показал, что вызывает больше всего стресса у американцев - РИА Новости, 05.08.2025
Опрос показал, что вызывает больше всего стресса у американцев
Более 50% американцев считают стоимость продуктов главным источником стресса, следует из опроса, проведённого агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:15:00+03:00
2025-08-05T13:15:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 50% американцев считают стоимость продуктов главным источником стресса, следует из опроса, проведённого агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC. По данным опроса, 53% ответили, что главым источником стресса является стоимость продуктов. Еще 33% считают, что стоимость продуктов лишь незначительно вызывают стресс, а 14% опрошенных высказали мнение, что это вообще не вызывает стресса. Опрос проводился с 10 по 14 июля среди 1427 американцев. Статистическая погрешность составляет 3,6%.
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в мире
В мире
Опрос показал, что вызывает больше всего стресса у американцев

NORC: более 50% американцев считают цены на продукты главным источником стресса

© AP Photo / Nam Y. HuhПокупатели в продуктовом магазине в США
Покупатели в продуктовом магазине в США - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Nam Y. Huh
Покупатели в продуктовом магазине в США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 50% американцев считают стоимость продуктов главным источником стресса, следует из опроса, проведённого агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC.
По данным опроса, 53% ответили, что главым источником стресса является стоимость продуктов. Еще 33% считают, что стоимость продуктов лишь незначительно вызывают стресс, а 14% опрошенных высказали мнение, что это вообще не вызывает стресса.
Опрос проводился с 10 по 14 июля среди 1427 американцев. Статистическая погрешность составляет 3,6%.
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