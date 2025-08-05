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Сторонники Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе - РИА Новости, 05.08.2025
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15:19 05.08.2025 (обновлено: 19:35 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/storonniki-2033489023.html
Сторонники Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе
Сторонники Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе - РИА Новости, 05.08.2025
Сторонники Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе, куда ее этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы по делу... РИА Новости, 05.08.2025
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в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
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sputnik молдова
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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе, куда ее этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Сторонники у СИЗО в Кишиневе сканируют: "Евгения, мы с тобой", "Евгения - наш герой", "Долой (президента Молдавии) Майю Санду". Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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молдавия
кишинев
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Пикет сторонников Гуцул у здания СИЗО в Кишиневе
Сторонники Гуцул начинают пикетировать здание СИЗО в Кишеневе, куда главу Гагаузии этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости
2025-08-05T15:19
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PT0M05S
"Позор!": Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
"Позор!" Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
2025-08-05T15:19
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PT0M20S
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, собравшиеся недалеко от здания суда, где был вынесен обвинительный приговор политику (к самому зданию людей не пропускает полиция), скандируют "Позор" и "Долой диктатуру", передает корреспондент РИА Новости
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Сторонники Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузии Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул проводят пикет у СИЗО в Кишиневе, куда ее этапировали после вынесения приговора в виде семи лет лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Сторонники у СИЗО в Кишиневе сканируют: "Евгения, мы с тобой", "Евгения - наш герой", "Долой (президента Молдавии) Майю Санду".
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул
Вчера, 12:34
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии ГуцулПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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