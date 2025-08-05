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Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали - РИА Новости, 05.08.2025
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04:08 05.08.2025
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Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали
Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали - РИА Новости, 05.08.2025
Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали
Спутниковая связь Starlink американской компании SpaceX теперь доступна в Сомали. РИА Новости, 05.08.2025
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спутниковая связь Starlink американской компании SpaceX теперь доступна в Сомали. "Высокоскоростной интернет с низкой задержкой Starlink теперь доступен в Сомали", - говорится в сообщении на странице Starlink в соцсети X.
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в мире, сомали, spacex
В мире, Сомали, SpaceX
Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали

Спутниковая связь Starlink компании SpaceX теперь доступна в Сомали

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПокупатели на продовольственном рынке в Могадишо, Сомали
Покупатели на продовольственном рынке в Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Покупатели на продовольственном рынке в Могадишо, Сомали. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спутниковая связь Starlink американской компании SpaceX теперь доступна в Сомали.
"Высокоскоростной интернет с низкой задержкой Starlink теперь доступен в Сомали", - говорится в сообщении на странице Starlink в соцсети X.
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