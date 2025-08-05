https://ria.ru/20250805/starlink-2033379424.html

Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали

Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали - РИА Новости, 05.08.2025

Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали

Спутниковая связь Starlink американской компании SpaceX теперь доступна в Сомали. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T04:08:00+03:00

2025-08-05T04:08:00+03:00

2025-08-05T04:08:00+03:00

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сомали

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спутниковая связь Starlink американской компании SpaceX теперь доступна в Сомали. "Высокоскоростной интернет с низкой задержкой Starlink теперь доступен в Сомали", - говорится в сообщении на странице Starlink в соцсети X.

https://ria.ru/20250731/kanada-2032487390.html

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в мире, сомали, spacex