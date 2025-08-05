https://ria.ru/20250805/starlink-2033379424.html
Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали
Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали - РИА Новости, 05.08.2025
Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали
Спутниковая связь Starlink американской компании SpaceX теперь доступна в Сомали. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T04:08:00+03:00
2025-08-05T04:08:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спутниковая связь Starlink американской компании SpaceX теперь доступна в Сомали. "Высокоскоростной интернет с низкой задержкой Starlink теперь доступен в Сомали", - говорится в сообщении на странице Starlink в соцсети X.
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в мире, сомали, spacex
Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали
Спутниковая связь Starlink компании SpaceX теперь доступна в Сомали