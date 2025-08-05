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Бригаду ВСУ перебросили к Старице под Харьковом из-за потерь
Бригаду ВСУ перебросили к Старице под Харьковом из-за потерь - РИА Новости, 05.08.2025
Бригаду ВСУ перебросили к Старице под Харьковом из-за потерь
Подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ переброшены к Старице в Харьковской области из-за потери боеспособности задействованных там ранее... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:44:00+03:00
2025-08-05T08:44:00+03:00
2025-08-05T08:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ переброшены к Старице в Харьковской области из-за потери боеспособности задействованных там ранее украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Подтверждается переброска на направление подразделений 72-й отдельной механизированной бригады. Вероятно, они прибыли на замену потерявшим боеспособность бригадам, которые были задействованы в районе Старицы", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в Липцах продолжается вывод подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ для восстановления боеспособности.
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Бригаду ВСУ перебросили к Старице под Харьковом из-за потерь
Подразделения 72-й бригады ВСУ перебросили к Старице в Харьковской области