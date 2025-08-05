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Бригаду ВСУ перебросили к Старице под Харьковом из-за потерь - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:44 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/staritsa-2033393061.html
Бригаду ВСУ перебросили к Старице под Харьковом из-за потерь
Бригаду ВСУ перебросили к Старице под Харьковом из-за потерь - РИА Новости, 05.08.2025
Бригаду ВСУ перебросили к Старице под Харьковом из-за потерь
Подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ переброшены к Старице в Харьковской области из-за потери боеспособности задействованных там ранее... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:44:00+03:00
2025-08-05T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ переброшены к Старице в Харьковской области из-за потери боеспособности задействованных там ранее украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Подтверждается переброска на направление подразделений 72-й отдельной механизированной бригады. Вероятно, они прибыли на замену потерявшим боеспособность бригадам, которые были задействованы в районе Старицы", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в Липцах продолжается вывод подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ для восстановления боеспособности.
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033299076.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Бригаду ВСУ перебросили к Старице под Харьковом из-за потерь

Подразделения 72-й бригады ВСУ перебросили к Старице в Харьковской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ переброшены к Старице в Харьковской области из-за потери боеспособности задействованных там ранее украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Подтверждается переброска на направление подразделений 72-й отдельной механизированной бригады. Вероятно, они прибыли на замену потерявшим боеспособность бригадам, которые были задействованы в районе Старицы", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в Липцах продолжается вывод подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ для восстановления боеспособности.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.08.2025
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