Рейтинг@Mail.ru
США одобрили две сделки по продаже Украине услуг и оборудования - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ssha-2033581349.html
США одобрили две сделки по продаже Украине услуг и оборудования
США одобрили две сделки по продаже Украине услуг и оборудования - РИА Новости, 05.08.2025
США одобрили две сделки по продаже Украине услуг и оборудования
Госдепартамент США одобрил две потенциальные сделки по продаже Украине услуг и оборудования на общую сумму до 203,5 миллиона долларов, говорится в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:00:00+03:00
2025-08-05T23:00:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил две потенциальные сделки по продаже Украине услуг и оборудования на общую сумму до 203,5 миллиона долларов, говорится в обнародованных во вторник документах Пентагона. Согласно документам, первая сделка предполагает поставку Киеву оборудования, ремонтных работ и долгосрочной поддержки эксплуатации для буксируемых гаубиц M777. Общая сумма контракта может составить 104 миллиона долларов. В пакет также входят техническая помощь, обучение персонала, и другие элементы программной и логистической поддержки. Основным подрядчиком выступит британская компания BAE Systems. Вторая сделка, оцененная в 99,5 миллиона долларов, включает транспортные и консолидационные услуги, предназначенные для поддержки американских программ военной помощи Украине. Услуги охватывают логистику, распределение грузов и другие элементы обеспечения оборонной деятельности. "Предлагаемые поставки поддержат цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, повысив способность Украины к самообороне и проведению региональных миссий по обеспечению стабильности", - говорится в уведомлениях. В Пентагоне подчеркивают, что никакие дополнительные представители правительства США или подрядчики на территорию Украины направлены при этом не будут, а военный баланс в регионе в результате заключения соглашений принципиально не изменится. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250805/zelenskiy-2033546116.html
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033518715.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Киев, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Государственный департамент США
США одобрили две сделки по продаже Украине услуг и оборудования

США одобрили продажу Киеву услуг по логистике, ремонту гаубиц M777 на $203,5 млн

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил две потенциальные сделки по продаже Украине услуг и оборудования на общую сумму до 203,5 миллиона долларов, говорится в обнародованных во вторник документах Пентагона.
Согласно документам, первая сделка предполагает поставку Киеву оборудования, ремонтных работ и долгосрочной поддержки эксплуатации для буксируемых гаубиц M777. Общая сумма контракта может составить 104 миллиона долларов. В пакет также входят техническая помощь, обучение персонала, и другие элементы программной и логистической поддержки. Основным подрядчиком выступит британская компания BAE Systems.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Зеленский заявил, что поговорил с Трампом
Вчера, 18:21
Вторая сделка, оцененная в 99,5 миллиона долларов, включает транспортные и консолидационные услуги, предназначенные для поддержки американских программ военной помощи Украине. Услуги охватывают логистику, распределение грузов и другие элементы обеспечения оборонной деятельности.
«
"Предлагаемые поставки поддержат цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, повысив способность Украины к самообороне и проведению региональных миссий по обеспечению стабильности", - говорится в уведомлениях.
В Пентагоне подчеркивают, что никакие дополнительные представители правительства США или подрядчики на территорию Украины направлены при этом не будут, а военный баланс в регионе в результате заключения соглашений принципиально не изменится.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
"Начинается конец". В Раде предрекли Зеленскому страшную судьбу
Вчера, 16:51
 
В миреУкраинаСШАКиевСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала