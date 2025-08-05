https://ria.ru/20250805/ssha-2033581349.html

США одобрили две сделки по продаже Украине услуг и оборудования

США одобрили две сделки по продаже Украине услуг и оборудования - РИА Новости, 05.08.2025

США одобрили две сделки по продаже Украине услуг и оборудования

Госдепартамент США одобрил две потенциальные сделки по продаже Украине услуг и оборудования на общую сумму до 203,5 миллиона долларов, говорится в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T23:00:00+03:00

2025-08-05T23:00:00+03:00

2025-08-05T23:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил две потенциальные сделки по продаже Украине услуг и оборудования на общую сумму до 203,5 миллиона долларов, говорится в обнародованных во вторник документах Пентагона. Согласно документам, первая сделка предполагает поставку Киеву оборудования, ремонтных работ и долгосрочной поддержки эксплуатации для буксируемых гаубиц M777. Общая сумма контракта может составить 104 миллиона долларов. В пакет также входят техническая помощь, обучение персонала, и другие элементы программной и логистической поддержки. Основным подрядчиком выступит британская компания BAE Systems. Вторая сделка, оцененная в 99,5 миллиона долларов, включает транспортные и консолидационные услуги, предназначенные для поддержки американских программ военной помощи Украине. Услуги охватывают логистику, распределение грузов и другие элементы обеспечения оборонной деятельности. "Предлагаемые поставки поддержат цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, повысив способность Украины к самообороне и проведению региональных миссий по обеспечению стабильности", - говорится в уведомлениях. В Пентагоне подчеркивают, что никакие дополнительные представители правительства США или подрядчики на территорию Украины направлены при этом не будут, а военный баланс в регионе в результате заключения соглашений принципиально не изменится. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250805/zelenskiy-2033546116.html

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033518715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, киев, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, государственный департамент сша