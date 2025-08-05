США одобрили две сделки по продаже Украине услуг и оборудования
США одобрили продажу Киеву услуг по логистике, ремонту гаубиц M777 на $203,5 млн
© Фото : David B. GleasonПентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил две потенциальные сделки по продаже Украине услуг и оборудования на общую сумму до 203,5 миллиона долларов, говорится в обнародованных во вторник документах Пентагона.
Согласно документам, первая сделка предполагает поставку Киеву оборудования, ремонтных работ и долгосрочной поддержки эксплуатации для буксируемых гаубиц M777. Общая сумма контракта может составить 104 миллиона долларов. В пакет также входят техническая помощь, обучение персонала, и другие элементы программной и логистической поддержки. Основным подрядчиком выступит британская компания BAE Systems.
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Вторая сделка, оцененная в 99,5 миллиона долларов, включает транспортные и консолидационные услуги, предназначенные для поддержки американских программ военной помощи Украине. Услуги охватывают логистику, распределение грузов и другие элементы обеспечения оборонной деятельности.
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"Предлагаемые поставки поддержат цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, повысив способность Украины к самообороне и проведению региональных миссий по обеспечению стабильности", - говорится в уведомлениях.
В Пентагоне подчеркивают, что никакие дополнительные представители правительства США или подрядчики на территорию Украины направлены при этом не будут, а военный баланс в регионе в результате заключения соглашений принципиально не изменится.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.