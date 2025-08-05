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Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных выборах - РИА Новости, 05.08.2025
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16:08 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ssha-2033498957.html
Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных выборах
Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных выборах - РИА Новости, 05.08.2025
Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных президентских выборах в 2028 году. РИА Новости, 05.08.2025
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в мире
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных президентских выборах в 2028 году. "Скорее всего, нет", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности нового выдвижения. При этом он подчеркнул, что по-прежнему удерживает высокие рейтинги популярности, которые "могли бы обеспечить" ему возможность такого выдвижения на высший государственный пост.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных выборах

Трамп заявил, что вряд ли станет участвовать в выборах в 2028 году

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных президентских выборах в 2028 году.
"Скорее всего, нет", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности нового выдвижения.
При этом он подчеркнул, что по-прежнему удерживает высокие рейтинги популярности, которые "могли бы обеспечить" ему возможность такого выдвижения на высший государственный пост.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Трамп прокомментировал ход торговых переговоров с КНР
Вчера, 15:29
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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