https://ria.ru/20250805/ssha-2033498957.html

Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных выборах

Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных выборах - РИА Новости, 05.08.2025

Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных президентских выборах в 2028 году. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных президентских выборах в 2028 году. "Скорее всего, нет", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности нового выдвижения. При этом он подчеркнул, что по-прежнему удерживает высокие рейтинги популярности, которые "могли бы обеспечить" ему возможность такого выдвижения на высший государственный пост.

https://ria.ru/20250805/tramp-2033490949.html

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в мире, сша, дональд трамп