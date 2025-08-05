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Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных выборах
Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных выборах - РИА Новости, 05.08.2025
Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных президентских выборах в 2028 году. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:08:00+03:00
2025-08-05T16:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных президентских выборах в 2028 году. "Скорее всего, нет", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности нового выдвижения. При этом он подчеркнул, что по-прежнему удерживает высокие рейтинги популярности, которые "могли бы обеспечить" ему возможность такого выдвижения на высший государственный пост.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что, скорее всего, не станет участвовать в очередных выборах
Трамп заявил, что вряд ли станет участвовать в выборах в 2028 году