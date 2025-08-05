https://ria.ru/20250805/ssha-2033466321.html

"Это предупреждение". В США забили тревогу из-за сигнала от России

"Это предупреждение". В США забили тревогу из-за сигнала от России - РИА Новости, 05.08.2025

"Это предупреждение". В США забили тревогу из-за сигнала от России

Заявление МИД России об отмене моратория на развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может стать прецедентом для новой гонки вооружений, пишет... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:58:00+03:00

2025-08-05T13:58:00+03:00

2025-08-05T13:58:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заявление МИД России об отмене моратория на развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может стать прецедентом для новой гонки вооружений, пишет американское издание Washington Post."Это предупреждение потенциально создает условия для новой гонки вооружений", — говорится в материале.По словам автора статьи, напряженность между Москвой и Вашингтоном вновь возрастает из-за Украины.В понедельник МИД России заявил, что Москва фиксирует отсутствие условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. В ведомстве подчеркнули, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься российским руководством на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что призыв Москвы к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, не встретил взаимности.

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033393828.html

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дмитрий песков, нато, россия, в мире, москва, вашингтон (штат)