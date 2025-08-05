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"Это предупреждение". В США забили тревогу из-за сигнала от России - РИА Новости, 05.08.2025
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13:58 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ssha-2033466321.html
"Это предупреждение". В США забили тревогу из-за сигнала от России
"Это предупреждение". В США забили тревогу из-за сигнала от России - РИА Новости, 05.08.2025
"Это предупреждение". В США забили тревогу из-за сигнала от России
Заявление МИД России об отмене моратория на развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может стать прецедентом для новой гонки вооружений, пишет... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:58:00+03:00
2025-08-05T13:58:00+03:00
дмитрий песков
нато
россия
в мире
москва
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заявление МИД России об отмене моратория на развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может стать прецедентом для новой гонки вооружений, пишет американское издание Washington Post."Это предупреждение потенциально создает условия для новой гонки вооружений", — говорится в материале.По словам автора статьи, напряженность между Москвой и Вашингтоном вновь возрастает из-за Украины.В понедельник МИД России заявил, что Москва фиксирует отсутствие условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. В ведомстве подчеркнули, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься российским руководством на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что призыв Москвы к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, не встретил взаимности.
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033393828.html
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дмитрий песков, нато, россия, в мире, москва, вашингтон (штат)
Дмитрий Песков, НАТО, Россия, В мире, Москва, Вашингтон (штат)
"Это предупреждение". В США забили тревогу из-за сигнала от России

WP: решение РФ по мораторию на развертывание РСМД может начать гонку вооружений

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заявление МИД России об отмене моратория на развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может стать прецедентом для новой гонки вооружений, пишет американское издание Washington Post.
"Это предупреждение потенциально создает условия для новой гонки вооружений", — говорится в материале.
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По словам автора статьи, напряженность между Москвой и Вашингтоном вновь возрастает из-за Украины.
В понедельник МИД России заявил, что Москва фиксирует отсутствие условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. В ведомстве подчеркнули, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься российским руководством на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что призыв Москвы к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, не встретил взаимности.
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