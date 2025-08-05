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Sputnik договорился о сотрудничестве с Институтом информации Кубы - РИА Новости, 05.08.2025
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14:19 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/sputnik-2033470402.html
Sputnik договорился о сотрудничестве с Институтом информации Кубы
Sputnik договорился о сотрудничестве с Институтом информации Кубы - РИА Новости, 05.08.2025
Sputnik договорился о сотрудничестве с Институтом информации Кубы
Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о сотрудничестве с Институтом информации и социальной коммуникации Кубы (ICS) -... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:19:00+03:00
2025-08-05T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о сотрудничестве с Институтом информации и социальной коммуникации Кубы (ICS) - государственным учреждением, отвечающим за информационную политику этой карибской страны и ее правительства. Свои подписи под документом поставили начальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena).Документ предусматривает, что стороны будут реализовывать совместные проекты, направленные на развитие информационного пространства. В частности, согласно меморандуму Кубинское радио планирует организовать регулярную трансляцию программ радио Sputnik на испанском языке в эфире кубинских радиостанций. Sputnik в свою очередь заявил о готовности провести для Института информации и социальной коммуникации Кубы серию мастер-классов по таким темам, как работа на цифровых платформах и использование искусственного интеллекта в сфере СМИ."Теперь нам предстоит воплощать этот меморандум в жизнь не только в части производства контента, но и в том, что касается сотрудничества в сфере технологий. Это соглашение может дать ощутимые плоды с информационной точки зрения", - заявил на церемонии подписания в Гаване вице-президент Института информации и социальной коммуникации Кубы Хорхе Леганьоа Алонсо (Jorge Legañoa Alonso).Sputnik - одно из крупнейших в мире международных радио и информационных агентств, работающее на более чем 30 языках. За рубежом радио Sputnik вещает в аналоговом формате более чем в 120 городах мира. В испаноязычных странах оно представлено брендом Sputnik Mundo. Мультимедийные редакционные центры действуют в Буэнос-Айресе, Мехико и Монтевидео.
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Sputnik, Куба

Sputnik договорился о сотрудничестве с Институтом информации Кубы

© SputnikНачальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena) во время подписания меморандума о сотрудничестве
Начальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena) во время подписания меморандума о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Sputnik
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о сотрудничестве с Институтом информации и социальной коммуникации Кубы (ICS) - государственным учреждением, отвечающим за информационную политику этой карибской страны и ее правительства. Свои подписи под документом поставили начальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena).
© SputnikНачальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena) во время подписания меморандума о сотрудничестве
Начальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena) во время подписания меморандума о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Sputnik
Начальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena) во время подписания меморандума о сотрудничестве
Документ предусматривает, что стороны будут реализовывать совместные проекты, направленные на развитие информационного пространства. В частности, согласно меморандуму Кубинское радио планирует организовать регулярную трансляцию программ радио Sputnik на испанском языке в эфире кубинских радиостанций. Sputnik в свою очередь заявил о готовности провести для Института информации и социальной коммуникации Кубы серию мастер-классов по таким темам, как работа на цифровых платформах и использование искусственного интеллекта в сфере СМИ.
"Теперь нам предстоит воплощать этот меморандум в жизнь не только в части производства контента, но и в том, что касается сотрудничества в сфере технологий. Это соглашение может дать ощутимые плоды с информационной точки зрения", - заявил на церемонии подписания в Гаване вице-президент Института информации и социальной коммуникации Кубы Хорхе Леганьоа Алонсо (Jorge Legañoa Alonso).
© SputnikНачальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena) во время подписания меморандума о сотрудничестве
Начальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena) во время подписания меморандума о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Sputnik
Начальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena) во время подписания меморандума о сотрудничестве
Sputnik - одно из крупнейших в мире международных радио и информационных агентств, работающее на более чем 30 языках. За рубежом радио Sputnik вещает в аналоговом формате более чем в 120 городах мира. В испаноязычных странах оно представлено брендом Sputnik Mundo. Мультимедийные редакционные центры действуют в Буэнос-Айресе, Мехико и Монтевидео.
Советник исполнительного директора Алексис Кумба и директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков во время подписания соглашения о сотрудничестве между информационным агентством и радио Sputnik и Агентством Печати Габона (AGP) - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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