Sputnik договорился о сотрудничестве с Институтом информации Кубы
© SputnikНачальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena) во время подписания меморандума о сотрудничестве
© Sputnik
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о сотрудничестве с Институтом информации и социальной коммуникации Кубы (ICS) - государственным учреждением, отвечающим за информационную политику этой карибской страны и ее правительства. Свои подписи под документом поставили начальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena).
© SputnikНачальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena) во время подписания меморандума о сотрудничестве
© Sputnik
Начальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena) во время подписания меморандума о сотрудничестве
Документ предусматривает, что стороны будут реализовывать совместные проекты, направленные на развитие информационного пространства. В частности, согласно меморандуму Кубинское радио планирует организовать регулярную трансляцию программ радио Sputnik на испанском языке в эфире кубинских радиостанций. Sputnik в свою очередь заявил о готовности провести для Института информации и социальной коммуникации Кубы серию мастер-классов по таким темам, как работа на цифровых платформах и использование искусственного интеллекта в сфере СМИ.
"Теперь нам предстоит воплощать этот меморандум в жизнь не только в части производства контента, но и в том, что касается сотрудничества в сфере технологий. Это соглашение может дать ощутимые плоды с информационной точки зрения", - заявил на церемонии подписания в Гаване вице-президент Института информации и социальной коммуникации Кубы Хорхе Леганьоа Алонсо (Jorge Legañoa Alonso).
© SputnikНачальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena) во время подписания меморандума о сотрудничестве
© Sputnik
Начальник Управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и генеральный директор Кубинского радио (одной из структур ICS) Юсайма Кардона Вильена (Yuzaima Cardona Villena) во время подписания меморандума о сотрудничестве
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