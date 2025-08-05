https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033552717.html

Спецоперация, 5 августа: потери ВСУ составили 1295 боевиков

Спецоперация, 5 августа: потери ВСУ составили 1295 боевиков - РИА Новости, 05.08.2025

Спецоперация, 5 августа: потери ВСУ составили 1295 боевиков

Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили положение по переднему краю и тактическое положение,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:57:00+03:00

2025-08-05T18:57:00+03:00

2025-08-05T18:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили положение по переднему краю и тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1295 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник. Отмечается, что ВС РФ также нанесли поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 140 районах. Кроме того, средства российской ПВО сбили 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Группировка "Восток" освободила Январское в Днепропетровской области Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Союзники США закупят для Украины снаряды для артиллерии, пули и другое Европейские союзники США закупят для Украины не только оборонительные системы, но и снаряды для артиллерии, пули и другие боеприпасы, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. Уитакер также отметил, что США намерены предоставить ВСУ в рамках европейских закупок необходимое оружие для использования на поле боя, и добавил, что ждет "множества" новых заявлений государств-членов ЕС по приобретению оружия у Вашингтона. Он также уточнил, что количество оружия, которое Украина может получить от США в рамках закупок через европейских союзников Вашингтона, ограничено. "Да, конечно, он существует", - сообщил он в интервью Блумберг на вопрос, имеется ли лимит того, сколько оружия США готовы предоставить Киеву. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Украина застряла в центре конфликта, который не может выиграть Украина застряла в центре войны, которую не может выиграть, а любая "территориальная уступка" приведет к серьезному ущербу легитимности киевского режима, отметил в своей статье аналитик Исследовательского фонда Турции Гюркан Демир. По словам эксперта, Киев "не закрыт для мира", но отвергает "территориальные уступки". "Существует резкий разрыв между требованиями Украины о мире и реальным положением дел на местах. Потому что мир не представляется возможным без территориальных уступок", - отметил Демир в своей статье на сайте Исследовательского фонда Турции. По его словам, если территориальные уступки будут сделаны, внутренней легитимности киевского режима будет нанесен серьезный ущерб. США, несмотря на обещание, не поставили Киеву радиотехнику более чем на $318 млн США до сих пор не выполнили обязательства по поставкам радиотехники Украине на сумму более чем 318 миллионов долларов в рамках контрактов с оборонной компанией L3Harris, выяснило РИА Новости на основе данных из правительственных документов. Согласно документам, с февраля 2022 года США заключили с L3Harris 15 контрактов на общую сумму 669,54 миллиона долларов. По состоянию на август 2025 года остаются невыполненными поставки на сумму 318,14 миллиона, что составляет 47,5% от всей стоимости соглашений. Компания L3Harris является одним из основных поставщиков радиосистем для украинской армии. Все 15 контрактов были заключены без проведения конкурсных процедур. Это допускается законодательством США в случае уникальных технологий, необходимых для конкретных военных задач. На настоящий момент продолжают действовать четыре крупных контракта. Крупнейший из них, стоимостью 189,74 миллиона долларов, был подписан в августе 2022 года и рассчитан до конца сентября 2025 года. Контракт на 125 миллионов заключён в сентябре 2024 года, его срок истекает в августе. Также активны контракты на 3,25 миллиона (до августа 2026 года) и на 153,8 тысячи долларов (до октября 2027 года). Оставшиеся 11 контрактов завершены. Среди них - соглашения на 119 миллионов (март), 114 миллионов (октябрь 2024 года) и 59 миллионов долларов (ноябрь 2022 года). Согласно последним данным Минобороны США, общий объем военной помощи Украине с февраля 2022 года превысил 65,9 миллиарда долларов. Из этой суммы около 33 миллиардов приходится на долгосрочные контракты в рамках программы Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), отличающейся длительными сроками поставок. Военная логистика ВСУ в Лозовой Харьковской области разрушена ударом Военная логистика ВСУ разрушена после уничтожения железнодорожных развязок и подстанций при ударе по городу Лозовая в Харьковской области, также нанесены удары по ряду заводов, работающих на ВПК, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью нанесен удар по городу Лозовая в Харьковской области. Город имеет великолепную железнодорожную развязку, вернее - имел. В городе несколько заводов, работающих на ВПК... Били по нескольким заводам и разрушили военную логистику, уничтожив железнодорожные развязки и подстанции", - заявил собеседник агентства. По словам Лебедева, переброска техники и боекомплекта, а также ротация украинских войск в сторону подконтрольного ВСУ Славянска в ДНР, прекращена по крайней мере на несколько дней. Если у ВСУ были планы по поводу прорыва в ЛНР и серьезной обороны Славянска и Краматорска, то о них можно забыть, добавил он. ВСУ строят подземные укрепления на правом берегу Днепра в Херсонской области Украинские войска пытаются укрепить правобережье Днепра, строят там подземные укрытия, чтобы помешать освобождению этой территории, но российские военные своевременно наносят удары по фортификационным сооружениям противника, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Противник пытается укрепить всю правобережную часть Днепра, правый берег Херсонской области, который оккупирует. Пытается строить фортификацию. Строит подземные укрытия для того, чтобы помешать нам освобождать правобережную часть Херсонской области. Наши военные достаточно эффективно все это видят и разрушают эти планы. Поэтому вот эта борьба постоянная, контрбатарейная, она продолжается. Конечно же, противнику удобнее - правый берег Днепра выше, чем левый. И он находится на более господствующих высотах. И его огневые средства тоже пытаются поражать наши объекты. Но, как только они начинают свою работу, значит уже видно, и по ним наносится ответный удар", - рассказал Сальдо. Режим Зеленского вручает награды тыловикам вместо боевых офицеров Киевский режим вручает госнаграды тыловикам и штабным служащим вместо боевых офицеров, что подрывает морально-психологическое состояние ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам собеседника агентства, в Липцах на харьковском направлении ВСУ выводят подразделения 92-й штурмовой бригады на восстановление боеспособности. "Отмечается снижение уровня морально-психологического состояния на фоне вручения Зеленским государственных наград военнослужащим штаба и тыловикам вместо боевых офицеров и сержантов", - сообщил представитель силовых структур. Противник в Красноармейске ДНР отрезан от свободной логистики Противник в Красноармейске Донецкой Народной Республики отрезан от свободной логистики, возможности доставлять боеприпасы и проводить ротацию, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, Красноармейско-Дмитровская агломерация сейчас находится в центре внимания, потому что там сейчас разворачиваются одни из самых значимых боестолкновений, и все идет к тому, что противник оказался уже в крайне сложном положении. "Противник сейчас, если брать сам Красноармейск, обрезан в большинстве своей свободной логистической составляющей от возможностей доставлять боеприпасы, также и проводить ротации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил при этом, что говорить о том, что кольцо полностью замкнуто вокруг Красноармейска, преждевременно. Системы ПВО, БМП и артиллерия составят основу поставок оружия США Киеву Пакет американских вооружений, которые Нидерланды закупят для Украины, будет включать системы ПВО, а также боевые машины, артиллерию, боеприпасы, заявил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс. В понедельник Брекелманс сообщил, что Нидерланды первыми из союзников по НАТО решили поставить Киеву американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них. "Большая часть этих 500 миллионов будет направлена на противовоздушную оборону, то есть частично на комплектующие системы Patriot, а также на ракеты. Система Hawk, которая является системой ПВО, также включена в этот список", - заявил министр в эфире телеканала NPO 2. Второй компонент этой помощи, по его словам, составляет техника, которая больше всего нужна Украине на фронте. "Украине нужны боевые машины, артиллерия, всевозможные боеприпасы, которые также включены в эту помощь", - добавил глава минобороны. На Украине признали потерю эффективности ПВО ВСУ Подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий РФ и российских систем подавления украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов. "Наши мобильные подразделения противовоздушной обороны начали терять эффективность. (Российские - ред.) беспилотники... теперь летают на больших высотах. Наши системы радиоэлектронной борьбы теряют свою актуальность, поскольку россияне используют более мощные антенны, подавляющие наши системы РЭБ", - заявил Бескрестнов, его слова приводит газета Politico. В июне украинское издание "Страна.ua" сообщало, что украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе. В марте американская газета Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером в области беспилотных систем. Решение Гааги купить Киеву оружие США - новая мера по затягиванию конфликта Россия рассматривает решение Нидерландов о закупке для Киева американского оружия как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине, заявили РИА Новости в российском посольстве в Гааге. Нидерланды первыми из союзников по НАТО решили поставить Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в понедельник. "Рассматриваем недавнее решение Нидерландов купить и передать киевскому режиму американское оружие как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине. Финансирование поставок ляжет тяжелым бременем на европейских налогоплательщиков", - заявили в дипмиссии. В посольстве отметили, что ни к какому завершению конфликта, как полагает генсек НАТО Марк Рютте, это не приведет, а, напротив, будет способствовать его продолжению. Как сообщали власти Нидерландов, первые две партии американского оружия в рамках новой инициативы поддержки Украины PURL планируются в этом месяце. Ожидается, что поставки вооружений Киеву будут осуществляться каждые две-три недели.

https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014667622.html

https://ria.ru/20250805/zelenskij-2033503378.html

https://ria.ru/20250805/vsu-2033499834.html

https://ria.ru/20250723/protesty-2030789691.html

https://ria.ru/20250805/podrostki-2033437215.html

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