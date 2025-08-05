https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033386591.html

Боец рассказал о попытках ВСУ закрепиться у Константиновки

Боец рассказал о попытках ВСУ закрепиться у Константиновки - РИА Новости, 05.08.2025

Боец рассказал о попытках ВСУ закрепиться у Константиновки

Артиллеристы-десантники 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии не дают закрепиться артиллерии ВСУ у Константиновки после... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T07:04:00+03:00

2025-08-05T07:04:00+03:00

2025-08-05T10:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

константиновка

часов яр

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Артиллеристы-десантники 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии не дают закрепиться артиллерии ВСУ у Константиновки после отхода из-под Часова Яра в Донбассе, рассказал РИА Новости десантник с позывным "Синара". Ранее в четверг Минобороны РФ заявило об освобождении Часова Яра, за который шли бои в Донбассе. "С контрбатарейной борьбой у них проблемы, им просто не дают стоять, их сметают. Мы им закрепиться не даем. Бывает, подгоняют что-то дальнобойное. Бывает, что по флангам 155-ый (калибр – ред.) падает", - рассказал артиллерист. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250805/dnr-2033385230.html

донбасс

константиновка

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Артиллеристы-десантники не дают закрепиться артиллерии ВСУ у Константиновки Артиллеристы-десантники 299-го полка 98-й дивизии не дают закрепиться артиллерии ВСУ у Константиновки после отхода из-под Часова Яра в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. Десантники также ежедневно при помощи дронов мониторят сам город в поисках возможного противника и мирных жителей. 2025-08-05T07:04 true PT2M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донбасс, константиновка, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)