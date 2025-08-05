https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033384484.html

Боец рассказал о продвижении ВС России в Волчанске

Боец рассказал о продвижении ВС России в Волчанске - РИА Новости, 05.08.2025

Боец рассказал о продвижении ВС России в Волчанске

Подразделения группировки войск "Север" продвигаются в Волчанске Харьковской области сразу на нескольких участках, включая частный сектор и промзону, рассказал... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T06:11:00+03:00

2025-08-05T06:11:00+03:00

2025-08-05T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

волчанск

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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БЕЛГОРОД, 5 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продвигаются в Волчанске Харьковской области сразу на нескольких участках, включая частный сектор и промзону, рассказал РИА Новости командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса с позывным "Закат". В начале августа разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Туман" сообщил РИА Новости, что российские войска вытесняют противника с правобережья Волчанска. "Подразделения бригады ведут активные наступательные действия как в частном секторе, так и непосредственно на территории промозны на том берегу речки (на правом берегу Оскола - ред.), работа проведена большая, сейчас работаем по двум направлениям. Противник оказывает сопротивление, но мы продвигаемся вперёд", - сказал "Закат". По его словам, ранее были освобождены участки в районе левого берега реки в многоэтажной застройке. "Сейчас работаем в частном секторе и в цехах заводов, противник ведет активную оборону", - добавил он. В июне военный эксперт Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что российские войска продвинулись в Волчанске и его окрестностях. Были заняты новые рубежи и позиции в городской застройке, было зачищено порядка 40 домовладений, под огневой контроль был взят участок прибрежной зоны реки Волчья. Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. Развитие наступления через Белый Колодец может отрезать все подразделения ВСУ, расположенные в районе к востоку от этой дороги — в приграничье к северу от Купянска. При этом несколько мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже были уничтожены, поэтому украинские войска могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и практически изолированы — едва ли не единственным маршрутом, доступным для них, останется дорога через Печенеги. Параллельно успехи на этом направлении создают предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.

https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033379900.html

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Продвижение российских сил идет в Волчанске на нескольких участках Подразделения группировки "Север" продвигаются в Волчанске Харьковской области сразу на нескольких участках, рассказал РИА Новости командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса с позывным "Закат" 2025-08-05T06:11 true PT2M10S

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безопасность, волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф