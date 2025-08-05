Советник Трампа раскритиковал глобальное управление сферой ИИ
Советник Трампа Крациос: глобальное управление ИИ не отвечает интересам стран
© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глобальное управление сферой искусственного интеллекта (ИИ) не отвечает интересам стран и не принесет пользу народам мира, заявил газете Financial Times советник администрации президента США Дональда Трампа Майкл Крациос.
"Мы слышали много дискуссий о внедрении глобального управления (ИИ - ред.)... Я не думаю, что это то, что отвечает интересам стран мира или в конечном счете принесет пользу их народам", - заявил Крациос.
Также Financial Times приводит слова Крациоса на встрече с представителями госорганов и бизнеса в Южной Корее, что строгая модель регулирования ИИ, принятая Европейским Союзом, сопряжена с издержками и неизбежно приведет к отставанию стран, ограничивающих развитие этой отрасли.
"Мы выступаем за инновации, творческий подход и свободу выбора странами их собственного подхода к ИИ", - заявил Крациос.
Закон ЕС о регулировании ИИ был принят в 2024 году. Как отмечает Financial Times, он предполагает создание самых строгих рамок для развития сферы ИИ в мире.
Ранее газета Times сообщила, что, по мнению главы некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute и бывшего инженера компаний Google и Microsoft Нейта Соареса, вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет по меньшей мере 95%, если мир продолжит развивать ИИ в текущем темпе.
В 2024 году генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.
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