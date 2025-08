https://ria.ru/20250805/sovetnik-2033526949.html

Советник Трампа раскритиковал глобальное управление сферой ИИ

Советник Трампа раскритиковал глобальное управление сферой ИИ

Советник Трампа раскритиковал глобальное управление сферой ИИ

Глобальное управление сферой искусственного интеллекта (ИИ) не отвечает интересам стран и не принесет пользу народам мира, заявил газете Financial Times советник администрации президента США Дональда Трампа Майкл Крациос.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глобальное управление сферой искусственного интеллекта (ИИ) не отвечает интересам стран и не принесет пользу народам мира, заявил газете Financial Times советник администрации президента США Дональда Трампа Майкл Крациос. "Мы слышали много дискуссий о внедрении глобального управления (ИИ - ред.)... Я не думаю, что это то, что отвечает интересам стран мира или в конечном счете принесет пользу их народам", - заявил Крациос. Также Financial Times приводит слова Крациоса на встрече с представителями госорганов и бизнеса в Южной Корее, что строгая модель регулирования ИИ, принятая Европейским Союзом, сопряжена с издержками и неизбежно приведет к отставанию стран, ограничивающих развитие этой отрасли. "Мы выступаем за инновации, творческий подход и свободу выбора странами их собственного подхода к ИИ", - заявил Крациос. Закон ЕС о регулировании ИИ был принят в 2024 году. Как отмечает Financial Times, он предполагает создание самых строгих рамок для развития сферы ИИ в мире. Ранее газета Times сообщила, что, по мнению главы некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute и бывшего инженера компаний Google и Microsoft Нейта Соареса, вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет по меньшей мере 95%, если мир продолжит развивать ИИ в текущем темпе. В 2024 году генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.

