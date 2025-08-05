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В центре Москвы демонтировали скульптуру "Большая глина No4" - РИА Новости, 05.08.2025
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19:01 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/skulptura-2033554059.html
В центре Москвы демонтировали скульптуру "Большая глина No4"
В центре Москвы демонтировали скульптуру "Большая глина No4" - РИА Новости, 05.08.2025
В центре Москвы демонтировали скульптуру "Большая глина No4"
Скульптура "Большая глина №4" полностью демонтирована и вывезена из центра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2025
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дом культуры "гэс-2"
москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Скульптура "Большая глина №4" полностью демонтирована и вывезена из центра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Скульптура Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию - копию комка глины, который автор разминал в руках, - была установлена у Дома культуры "ГЭС-2" в 2021 году. Ее демонтаж начался в прошлый понедельник. Специалистам потребовалось пять дней, чтобы разобрать ее и демонтировать основание. Все составляющие скульптуры были бережно упакованы. К настоящему времени они вывезены.
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москва
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Наталья Макарова
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дом культуры "гэс-2", москва
Дом культуры "ГЭС-2", Москва
В центре Москвы демонтировали скульптуру "Большая глина No4"

Скульптуру "Большая глина No4" демонтировали и вывезли из центра Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДемонтаж скульптуры Урса Фишера "Большая глина №4" на Болотной набережной в Москве
Демонтаж скульптуры Урса Фишера Большая глина №4 на Болотной набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Демонтаж скульптуры Урса Фишера "Большая глина №4" на Болотной набережной в Москве
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Скульптура "Большая глина №4" полностью демонтирована и вывезена из центра Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Скульптура Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию - копию комка глины, который автор разминал в руках, - была установлена у Дома культуры "ГЭС-2" в 2021 году.
Ее демонтаж начался в прошлый понедельник. Специалистам потребовалось пять дней, чтобы разобрать ее и демонтировать основание.
Все составляющие скульптуры были бережно упакованы. К настоящему времени они вывезены.
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