https://ria.ru/20250805/skulptura-2033554059.html
В центре Москвы демонтировали скульптуру "Большая глина No4"
В центре Москвы демонтировали скульптуру "Большая глина No4" - РИА Новости, 05.08.2025
В центре Москвы демонтировали скульптуру "Большая глина No4"
Скульптура "Большая глина №4" полностью демонтирована и вывезена из центра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:01:00+03:00
2025-08-05T19:01:00+03:00
2025-08-05T19:01:00+03:00
дом культуры "гэс-2"
москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Скульптура "Большая глина №4" полностью демонтирована и вывезена из центра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Скульптура Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию - копию комка глины, который автор разминал в руках, - была установлена у Дома культуры "ГЭС-2" в 2021 году. Ее демонтаж начался в прошлый понедельник. Специалистам потребовалось пять дней, чтобы разобрать ее и демонтировать основание. Все составляющие скульптуры были бережно упакованы. К настоящему времени они вывезены.
https://ria.ru/20250802/moskva-2032945381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дом культуры "гэс-2", москва
Дом культуры "ГЭС-2", Москва
В центре Москвы демонтировали скульптуру "Большая глина No4"
Скульптуру "Большая глина No4" демонтировали и вывезли из центра Москвы