https://ria.ru/20250805/skulptura-2033554059.html

В центре Москвы демонтировали скульптуру "Большая глина No4"

В центре Москвы демонтировали скульптуру "Большая глина No4" - РИА Новости, 05.08.2025

В центре Москвы демонтировали скульптуру "Большая глина No4"

Скульптура "Большая глина №4" полностью демонтирована и вывезена из центра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:01:00+03:00

2025-08-05T19:01:00+03:00

2025-08-05T19:01:00+03:00

дом культуры "гэс-2"

москва

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Скульптура "Большая глина №4" полностью демонтирована и вывезена из центра Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Скульптура Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию - копию комка глины, который автор разминал в руках, - была установлена у Дома культуры "ГЭС-2" в 2021 году. Ее демонтаж начался в прошлый понедельник. Специалистам потребовалось пять дней, чтобы разобрать ее и демонтировать основание. Все составляющие скульптуры были бережно упакованы. К настоящему времени они вывезены.

https://ria.ru/20250802/moskva-2032945381.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дом культуры "гэс-2", москва