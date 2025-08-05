https://ria.ru/20250805/skolkovo-2033498367.html

Высокоточные спутниковые навигационные решения представят в "Сколково"

Высокоточные спутниковые навигационные решения представят в "Сколково" - РИА Новости, 05.08.2025

Высокоточные спутниковые навигационные решения представят в "Сколково"

Высокоточные спутниковые навигационные решения представят на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего", который пройдет в "Сколково" с 7... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:05:00+03:00

2025-08-05T16:05:00+03:00

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сколково

"спутникс"

россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Высокоточные спутниковые навигационные решения представят на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего", который пройдет в "Сколково" с 7 по 17 августа, экспозиция будет доступна с 14 числа, сообщает пресс-служба фонда. Имеются в виду 4GNSS-приемники и модули, применяемые в области геодезии, строительства, сельского хозяйства, беспилотных систем и прочих направлений. Они принадлежат "Ориент Системс". Помимо данной компании, свои разработки на выставке беспилотников и роботизированных комплексов представят десятки резидентов "Сколково" (группа ВЭБ.РФ). Так, выпускник "Спутникс" покажет, как работает современный центр управления полетами, а также представит спутники формата CubeSat и оборудование для аэрокосмического образования (модель лунной базы NEMEYA и образовательные конструкторы). Компания "Альтикам" развернет платформу для мониторинга опасных и труднодоступных объектов – промышленных и коммунальных сооружений. Платформа оснащается осветительным оборудованием, газоанализаторами, лидар-сканерами, ТВ- и ИК-камерами. С разработкой AgroSky AI выступит ГК "Синтез". Автономная система сельскохозяйственных дронов с ИИ-управлением DonDrone предназначена для мониторинга полей, точного распыления пестицидов, удобрений и анализа состояния растений. Помимо этого, на выставке можно будет увидеть универсальную беспилотную авиационную систему вертолетного типа В-120 (БАС ВТ В-120). Платформа предусмотрена для различных типов целевой полезной нагрузки и применяется с целью доставки малогабаритных грузов по воздуху, мониторинга промышленных объектов и нефтегазовой инфраструктуры, сбора и анализа данных, аэрологистики и снабжения в труднодоступных районах, инкассации, а также в иных видах деятельности. Также на экспозиции продемонстрируют цифровую платформу информационного обеспечения полетов беспилотных воздушных судов, национальный симулятор "Квадросим" для пилотирования дрона, созданный для подготовки и повышения квалификации операторов беспилотных летательных аппаратов, подводный GPS и гидроакустический модем uWave и другое оборудование.

https://ria.ru/20250730/skolkovo-2032436617.html

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сколково, "спутникс", россия