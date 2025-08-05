https://ria.ru/20250805/sk-2033417869.html

Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области

Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области - РИА Новости, 05.08.2025

Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении главы СУСК по Челябинской области из-за сообщений в СМИ о его возможной... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:04:00+03:00

2025-08-05T11:04:00+03:00

2025-08-05T11:17:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении главы СУСК по Челябинской области из-за сообщений в СМИ о его возможной противоправной деятельности, сообщил СК РФ."По поручению председателя Следственного комитета проводится служебная проверка в связи с публикациями, касающимися руководителя СУСК России по Челябинской области", - сообщает СК.

https://ria.ru/20250802/chp-2032999113.html

россия

челябинская область

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2025

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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, челябинская область, происшествия