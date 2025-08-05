https://ria.ru/20250805/sk-2033417869.html
Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области
Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области - РИА Новости, 05.08.2025
Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении главы СУСК по Челябинской области из-за сообщений в СМИ о его возможной... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:04:00+03:00
2025-08-05T11:04:00+03:00
2025-08-05T11:17:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
челябинская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении главы СУСК по Челябинской области из-за сообщений в СМИ о его возможной противоправной деятельности, сообщил СК РФ."По поручению председателя Следственного комитета проводится служебная проверка в связи с публикациями, касающимися руководителя СУСК России по Челябинской области", - сообщает СК.
https://ria.ru/20250802/chp-2032999113.html
россия
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, челябинская область, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия, Челябинская область, Происшествия
Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области
Бастрыкин поручил провести служебную проверку челябинского главы СУСК