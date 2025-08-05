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Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области - РИА Новости, 05.08.2025
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11:04 05.08.2025 (обновлено: 11:17 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/sk-2033417869.html
Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области
Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области - РИА Новости, 05.08.2025
Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении главы СУСК по Челябинской области из-за сообщений в СМИ о его возможной... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:04:00+03:00
2025-08-05T11:17:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении главы СУСК по Челябинской области из-за сообщений в СМИ о его возможной противоправной деятельности, сообщил СК РФ."По поручению председателя Следственного комитета проводится служебная проверка в связи с публикациями, касающимися руководителя СУСК России по Челябинской области", - сообщает СК.
https://ria.ru/20250802/chp-2032999113.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, челябинская область, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия, Челябинская область, Происшествия
Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области

Бастрыкин поручил провести служебную проверку челябинского главы СУСК

© Фото : пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении главы СУСК по Челябинской области из-за сообщений в СМИ о его возможной противоправной деятельности, сообщил СК РФ.
"По поручению председателя Следственного комитета проводится служебная проверка в связи с публикациями, касающимися руководителя СУСК России по Челябинской области", - сообщает СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРоссияЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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