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Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
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18:38 05.08.2025 (обновлено: 18:39 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/simonyan-2033549732.html
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала в Telegram-канале на приговор главе Гагаузии... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:38:00+03:00
2025-08-05T18:39:00+03:00
в мире
гагаузия
россия
евгения гуцул
маргарита симоньян
мария захарова
задержание главы гагаузии гуцул
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала в Telegram-канале на приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул."Все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут. Как минимум. Вот увидите", — написала она. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, призвала международные структуры дать объективную оценку приговору. Преследование Евгении ГуцулВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
https://ria.ru/20250805/gutsul-1871770055.html
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Депутат блока "Победа" Василий Боля о суде над Евгенией Гуцул
Судили не Евгению Гуцул и не башкана Гагаузии, а весь народ Молдовы — депутат блока "Победа" Василий Боля. По его мнению, все происходящее — это следствие агонии действующего режима Майи Санду.
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в мире, гагаузия, россия, евгения гуцул, маргарита симоньян, мария захарова, задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул

Симоньян заявила, что все, кто приложил руку к расправе с Гуцул, сядут в тюрьму

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала в Telegram-канале на приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.

Во вторник районный суд Кишинева приговорил башкана к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.

Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Евгения Гуцул: биография, личная жизнь и политическая карьера
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"Все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут. Как минимум. Вот увидите", — написала она.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, призвала международные структуры дать объективную оценку приговору.

Преследование Евгении Гуцул

  • Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
  • Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
  • Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его неоднократно продлевали.
  • Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.

Башкан выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Парламент Гагаузии проведет внеочередное заседание после приговора Гуцул
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В миреГагаузияРоссияЕвгения ГуцулМаргарита СимоньянМария ЗахароваЗадержание главы Гагаузии ГуцулПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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