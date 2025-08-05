https://ria.ru/20250805/simonyan-2033549732.html

Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул

Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025

Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала в Telegram-канале на приговор главе Гагаузии... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:38:00+03:00

2025-08-05T18:38:00+03:00

2025-08-05T18:39:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала в Telegram-канале на приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул."Все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут. Как минимум. Вот увидите", — написала она. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, призвала международные структуры дать объективную оценку приговору. Преследование Евгении ГуцулВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

https://ria.ru/20250805/gutsul-1871770055.html

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033527800.html

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Депутат блока "Победа" Василий Боля о суде над Евгенией Гуцул Судили не Евгению Гуцул и не башкана Гагаузии, а весь народ Молдовы — депутат блока "Победа" Василий Боля. По его мнению, все происходящее — это следствие агонии действующего режима Майи Санду. 2025-08-05T18:38 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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