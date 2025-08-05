https://ria.ru/20250805/simonyan-2033444894.html
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:34:00+03:00
2025-08-05T12:34:00+03:00
2025-08-05T20:14:00+03:00
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приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул. "Все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут. Как минимум. Вот увидите", — написала она в Telegram-канале.Сегодня районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы. Ее отправили в тюрьму прямо из зала суда.Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться 28 сентября.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033447157.html
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда
Глава Гагаузии прибыла к зданию суда, где сегодня, как ожидается, будет оглашен вердикт по ее делу.
Гуцул заявила, что ожидает оправдательного решения.
2025-08-05T12:34
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В мире, Гагаузия, Евгения Гуцул, Маргарита Симоньян, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул
Симоньян о приговоре Гуцул: все, кто приложил руку к расправе, сядут