https://ria.ru/20250805/shvetsiya-2033488857.html

Швеция выделит средства на закупку вооружений для Украины, заявили в МИД

Швеция выделит средства на закупку вооружений для Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2025

Швеция выделит средства на закупку вооружений для Украины, заявили в МИД

Швеция выделит 275 миллионов долларов на закупку американских вооружений для Украины, заявил шведский министр обороны Пол Йонсон. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:18:00+03:00

2025-08-05T15:18:00+03:00

2025-08-05T15:23:00+03:00

украина

швеция

россия

сергей лавров

дональд трамп

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Швеция выделит 275 миллионов долларов на закупку американских вооружений для Украины, заявил шведский министр обороны Пол Йонсон. "Швеция вместе с Данией и Норвегией договорились внести вклад в американскую инициативу по закупкам оборонного оборудования для передачи Украине. В этом отношении Швеция намерена выделить 275 миллионов долларов", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии правительства. Министр добавил, что военная техника должна поступить на Украину уже в следующем месяце. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти.Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250804/niderlandy-2033343056.html

https://ria.ru/20250805/oruzhie-2033400649.html

украина

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, швеция, россия, сергей лавров, дональд трамп, нато, в мире