https://ria.ru/20250805/shuvalov-2033469004.html

Путин дал Шувалову поручения по технологическому развитию России

Путин дал Шувалову поручения по технологическому развитию России - РИА Новости, 05.08.2025

Путин дал Шувалову поручения по технологическому развитию России

Владимир Путин встретился с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Ключевые тезисы президента: РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:14:00+03:00

2025-08-05T14:14:00+03:00

2025-08-05T15:11:00+03:00

россия

игорь шувалов

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владимир путин

экономика

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин встретился с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Ключевые тезисы президента:Основные заявления Шувалова:"Мы постоянно работаем с Центральным банком для того, чтобы они полностью видели все наши операции, состояние портфеля, и это в том числе важно для того, чтобы они были уверены, что, финансируя проекты и предоставляя поручительства кредитным организациям, мы не создавали дополнительных рисков для финансовой системы Российской Федерации"."И действительно, мы уже через самые различные инструменты — и Фонд развития промышленности, и Агентство по технологическому развитию — поддержали тысячи проектов, по которым мы теперь уже выпускаем свои коробки передач, другие компоненты для производства автомобилей, это и поезда отечественного производства, и многое другое!""В основном — до настоящего момента — это три основных инструмента: это выдача грантов, это участие в инвестиционном капитале и предоставление долгового финансирования. Мы сейчас посмотрим, через какие организации, включая ФРП, "Сколково", "Сколтех" и другие, направить денежные средства для того, чтобы по этой технологической повестке обеспечить лидерство".В пресс-службе госкорпорации сообщили, что на сегодняшний день для финансирования коммерческими банками и ВЭБ.РФ в реестр проектов технологического суверенитета включили 55 проектов общей стоимостью 5,2 триллиона рублей. Из них семь проектов реализуются при участии кредитных средств ВЭБ.РФ.Там добавили, что это масштабные проекты в промышленности, железнодорожном и транспортном машиностроении, производстве грузовых автомобилей и автотранспортных роботизированных платформ, в том числе беспилотных, а также проекты в станкостроении, производстве промышленных роботов, строительстве и модернизации морских портов и прилегающей инфраструктуры.

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https://ria.ru/20250618/msp-2023597337.html

https://ria.ru/20250704/ottok-2027144602.html

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Встреча Владимира Путина с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым Путин встретился с главой ВЭБ. РФ Шуваловым. Обсуждалась деятельность организации, особое внимание было уделено вопросам импортозамещения и достижения технологического лидерства. 2025-08-05T14:14 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, игорь шувалов, дмитрий песков, владимир путин, экономика