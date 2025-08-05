Рейтинг@Mail.ru
Путин дал Шувалову поручения по технологическому развитию России - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 05.08.2025 (обновлено: 15:11 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/shuvalov-2033469004.html
Путин дал Шувалову поручения по технологическому развитию России
Путин дал Шувалову поручения по технологическому развитию России - РИА Новости, 05.08.2025
Путин дал Шувалову поручения по технологическому развитию России
Владимир Путин встретился с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Ключевые тезисы президента: РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:14:00+03:00
2025-08-05T15:11:00+03:00
россия
игорь шувалов
дмитрий песков
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033471785_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d8540338edab3fa1d34e1083a6545b7.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин встретился с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Ключевые тезисы президента:Основные заявления Шувалова:&quot;Мы постоянно работаем с Центральным банком для того, чтобы они полностью видели все наши операции, состояние портфеля, и это в том числе важно для того, чтобы они были уверены, что, финансируя проекты и предоставляя поручительства кредитным организациям, мы не создавали дополнительных рисков для финансовой системы Российской Федерации&quot;.&quot;И действительно, мы уже через самые различные инструменты — и Фонд развития промышленности, и Агентство по технологическому развитию — поддержали тысячи проектов, по которым мы теперь уже выпускаем свои коробки передач, другие компоненты для производства автомобилей, это и поезда отечественного производства, и многое другое!&quot;&quot;В основном — до настоящего момента — это три основных инструмента: это выдача грантов, это участие в инвестиционном капитале и предоставление долгового финансирования. Мы сейчас посмотрим, через какие организации, включая ФРП, &quot;Сколково&quot;, &quot;Сколтех&quot; и другие, направить денежные средства для того, чтобы по этой технологической повестке обеспечить лидерство&quot;.В пресс-службе госкорпорации сообщили, что на сегодняшний день для финансирования коммерческими банками и ВЭБ.РФ в реестр проектов технологического суверенитета включили 55 проектов общей стоимостью 5,2 триллиона рублей. Из них семь проектов реализуются при участии кредитных средств ВЭБ.РФ.Там добавили, что это масштабные проекты в промышленности, железнодорожном и транспортном машиностроении, производстве грузовых автомобилей и автотранспортных роботизированных платформ, в том числе беспилотных, а также проекты в станкостроении, производстве промышленных роботов, строительстве и модернизации морских портов и прилегающей инфраструктуры.
https://ria.ru/20250704/zarplaty-2027117417.html
https://ria.ru/20250618/msp-2023597337.html
https://ria.ru/20250704/ottok-2027144602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Владимира Путина с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым
Путин встретился с главой ВЭБ. РФ Шуваловым. Обсуждалась деятельность организации, особое внимание было уделено вопросам импортозамещения и достижения технологического лидерства.
2025-08-05T14:14
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033471785_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3e0bdcc3d77e82cacdd3ba4f1d058ac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь шувалов, дмитрий песков, владимир путин, экономика
Россия, Игорь Шувалов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Экономика
Путин дал Шувалову поручения по технологическому развитию России

Путин принял главу ВЭБ.РФ Шувалова

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин встретился с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Ключевые тезисы президента:
  • госкорпорация — один из крупнейших институтов развития страны;
  • Москва не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и "обратным инжинирингом", нужны собственные разработки;
  • уровень технологического развития и состояние экономики позволяют работать над достижением технологического лидерства;
  • Путин поручил ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи достижения Россией технологического лидерства при определении перспективных проектов.
Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о росте зарплат с 2021 года
4 июля, 10:44
Основные заявления Шувалова:
  • по итогам первого полугодия бизнес ВЭБ.РФ составляет 7,5 триллиона рублей;
  • он входит в пятерку крупнейших кредитных организаций страны;
«

"Мы постоянно работаем с Центральным банком для того, чтобы они полностью видели все наши операции, состояние портфеля, и это в том числе важно для того, чтобы они были уверены, что, финансируя проекты и предоставляя поручительства кредитным организациям, мы не создавали дополнительных рисков для финансовой системы Российской Федерации".

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Игорь Шувалов
Глава ВЭБ.РФ
  • капитал составляет триллион 400 миллиардов рублей;
  • ВЭБ.РФ пережил санкции, но сейчас это в прошлом;
  • портфель госкорпорации достиг 2,5 процента ВВП, его продолжат наращивать;
  • ВЭБ.РФ нужны новые источники капитала. Для этого госкорпорация работает с Центральным банком и правительством;
  • госкорпорация добилась успехов в импортозамещении;
«

"И действительно, мы уже через самые различные инструменты — и Фонд развития промышленности, и Агентство по технологическому развитию — поддержали тысячи проектов, по которым мы теперь уже выпускаем свои коробки передач, другие компоненты для производства автомобилей, это и поезда отечественного производства, и многое другое!"

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Игорь Шувалов
Глава ВЭБ.РФ
  • обеспечение технологического лидерства — важная повестка. Ею занимаются люди хорошо профессионально подготовленные;
  • госкорпорация провела работу по замещению импортного оборудования на базовых станциях 5G;
  • есть все предпосылки добиться мирового лидерства в беспилотной авиации.
«

"В основном — до настоящего момента — это три основных инструмента: это выдача грантов, это участие в инвестиционном капитале и предоставление долгового финансирования. Мы сейчас посмотрим, через какие организации, включая ФРП, "Сколково", "Сколтех" и другие, направить денежные средства для того, чтобы по этой технологической повестке обеспечить лидерство".

Флажки Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Корпорация МСП и ВЭБ.РФ поддержат проекты в сфере городской экономики
18 июня, 15:00
В пресс-службе госкорпорации сообщили, что на сегодняшний день для финансирования коммерческими банками и ВЭБ.РФ в реестр проектов технологического суверенитета включили 55 проектов общей стоимостью 5,2 триллиона рублей. Из них семь проектов реализуются при участии кредитных средств ВЭБ.РФ.
Там добавили, что это масштабные проекты в промышленности, железнодорожном и транспортном машиностроении, производстве грузовых автомобилей и автотранспортных роботизированных платформ, в том числе беспилотных, а также проекты в станкостроении, производстве промышленных роботов, строительстве и модернизации морских портов и прилегающей инфраструктуры.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Главный экономист ВЭБ.РФ: масштабы оттока капитала из России сократились
4 июля, 12:08
 
РоссияИгорь ШуваловДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала