Путин дал Шувалову поручения по технологическому развитию России

Путин принял главу ВЭБ.РФ Шувалова
- госкорпорация — один из крупнейших институтов развития страны;
- Москва не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и "обратным инжинирингом", нужны собственные разработки;
- уровень технологического развития и состояние экономики позволяют работать над достижением технологического лидерства;
- Путин поручил ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи достижения Россией технологического лидерства при определении перспективных проектов.
- по итогам первого полугодия бизнес ВЭБ.РФ составляет 7,5 триллиона рублей;
- он входит в пятерку крупнейших кредитных организаций страны;
"Мы постоянно работаем с Центральным банком для того, чтобы они полностью видели все наши операции, состояние портфеля, и это в том числе важно для того, чтобы они были уверены, что, финансируя проекты и предоставляя поручительства кредитным организациям, мы не создавали дополнительных рисков для финансовой системы Российской Федерации".
- капитал составляет триллион 400 миллиардов рублей;
- ВЭБ.РФ пережил санкции, но сейчас это в прошлом;
- портфель госкорпорации достиг 2,5 процента ВВП, его продолжат наращивать;
- ВЭБ.РФ нужны новые источники капитала. Для этого госкорпорация работает с Центральным банком и правительством;
- госкорпорация добилась успехов в импортозамещении;
"И действительно, мы уже через самые различные инструменты — и Фонд развития промышленности, и Агентство по технологическому развитию — поддержали тысячи проектов, по которым мы теперь уже выпускаем свои коробки передач, другие компоненты для производства автомобилей, это и поезда отечественного производства, и многое другое!"
- обеспечение технологического лидерства — важная повестка. Ею занимаются люди хорошо профессионально подготовленные;
- госкорпорация провела работу по замещению импортного оборудования на базовых станциях 5G;
- есть все предпосылки добиться мирового лидерства в беспилотной авиации.
"В основном — до настоящего момента — это три основных инструмента: это выдача грантов, это участие в инвестиционном капитале и предоставление долгового финансирования. Мы сейчас посмотрим, через какие организации, включая ФРП, "Сколково", "Сколтех" и другие, направить денежные средства для того, чтобы по этой технологической повестке обеспечить лидерство".