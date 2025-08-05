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В Севастополе обнаружили сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 05.08.2025
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11:17 05.08.2025 (обновлено: 13:01 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/sevastopol-2033422383.html
В Севастополе обнаружили сбитый украинский беспилотник
В Севастополе обнаружили сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 05.08.2025
В Севастополе обнаружили сбитый украинский беспилотник
БПЛА, сбитый российской ПВО, обнаружен недалеко от пляжа на северной стороне Севастополя, люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.08.2025
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безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. БПЛА, сбитый российской ПВО, обнаружен недалеко от пляжа на северной стороне Севастополя, люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. "В районе пляжа "Любимовка-2" на расстоянии около 50 метров от берега обнаружен БПЛА. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь", - написал Развожаев в Telegram канале. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют. Специалисты решат, будет ли произведен подрыв БПЛА на месте или его транспортируют для уничтожения, добавил губернатор
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безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, telegram
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Telegram
В Севастополе обнаружили сбитый украинский беспилотник

На севастопольском пляже обнаружили сбитый средствами ПВО беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. БПЛА, сбитый российской ПВО, обнаружен недалеко от пляжа на северной стороне Севастополя, люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В районе пляжа "Любимовка-2" на расстоянии около 50 метров от берега обнаружен БПЛА. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь", - написал Развожаев в Telegram канале.
Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют. Специалисты решат, будет ли произведен подрыв БПЛА на месте или его транспортируют для уничтожения, добавил губернатор
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БезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныTelegram
 
 
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