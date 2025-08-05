https://ria.ru/20250805/sevastopol-2033422383.html

В Севастополе обнаружили сбитый украинский беспилотник

В Севастополе обнаружили сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 05.08.2025

В Севастополе обнаружили сбитый украинский беспилотник

БПЛА, сбитый российской ПВО, обнаружен недалеко от пляжа на северной стороне Севастополя, люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:17:00+03:00

2025-08-05T11:17:00+03:00

2025-08-05T13:01:00+03:00

безопасность

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. БПЛА, сбитый российской ПВО, обнаружен недалеко от пляжа на северной стороне Севастополя, люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. "В районе пляжа "Любимовка-2" на расстоянии около 50 метров от берега обнаружен БПЛА. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь", - написал Развожаев в Telegram канале. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют. Специалисты решат, будет ли произведен подрыв БПЛА на месте или его транспортируют для уничтожения, добавил губернатор

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безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, telegram