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В Севастополе обнаружили сбитый украинский беспилотник
В Севастополе обнаружили сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 05.08.2025
В Севастополе обнаружили сбитый украинский беспилотник
БПЛА, сбитый российской ПВО, обнаружен недалеко от пляжа на северной стороне Севастополя, люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:17:00+03:00
2025-08-05T11:17:00+03:00
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. БПЛА, сбитый российской ПВО, обнаружен недалеко от пляжа на северной стороне Севастополя, люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. "В районе пляжа "Любимовка-2" на расстоянии около 50 метров от берега обнаружен БПЛА. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь", - написал Развожаев в Telegram канале. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют. Специалисты решат, будет ли произведен подрыв БПЛА на месте или его транспортируют для уничтожения, добавил губернатор
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безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, telegram
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Telegram
В Севастополе обнаружили сбитый украинский беспилотник
На севастопольском пляже обнаружили сбитый средствами ПВО беспилотник ВСУ