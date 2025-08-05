https://ria.ru/20250805/saratove-2033401905.html

Саратовская область выделила деньги на выплаты после взрыва газа

Саратовская область выделила деньги на выплаты после взрыва газа - РИА Новости, 05.08.2025

Саратовская область выделила деньги на выплаты после взрыва газа

Правительство Саратовской области выделило свыше 168 миллионов рублей для выплат на покупку новых квартир жителям из разрушенного пятого подъезда... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:03:00+03:00

2025-08-05T10:03:00+03:00

2025-08-05T10:15:00+03:00

саратовская область

саратов

взрыв газа в многоэтажке в саратове

происшествия

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САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Правительство Саратовской области выделило свыше 168 миллионов рублей для выплат на покупку новых квартир жителям из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, сообщила пресс-служба губернатора.МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семь человек, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. По словам губернатора Романа Бусаргина, жители из разрушенного пятого подъезда получат выплаты на покупку нового жилья, также жители получат выплаты за поврежденное имущество и единовременные выплаты по 15 тысяч рублей."Из резервного фонда правительства Саратовской области выделено свыше 168 миллионов рублей на выплаты собственникам квартир пятого подъезда дома по улице Блинова, 2, для приобретения нового жилья. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин... Сумма будет определяться исходя из стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ - 88,8 тысячи рублей", - говорится в публикации Telegram-канала пресс-службы главы региона.

https://ria.ru/20250728/saratov-2031876803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

саратовская область, саратов, взрыв газа в многоэтажке в саратове, происшествия