Саратовская область выделила деньги на выплаты после взрыва газа
На выплаты жителям дома в Саратове, где взорвался газ, выделили 168 млн рублей
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Правительство Саратовской области выделило свыше 168 миллионов рублей для выплат на покупку новых квартир жителям из разрушенного пятого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, сообщила пресс-служба губернатора.
МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семь человек, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. По словам губернатора Романа Бусаргина, жители из разрушенного пятого подъезда получат выплаты на покупку нового жилья, также жители получат выплаты за поврежденное имущество и единовременные выплаты по 15 тысяч рублей.
"Из резервного фонда правительства Саратовской области выделено свыше 168 миллионов рублей на выплаты собственникам квартир пятого подъезда дома по улице Блинова, 2, для приобретения нового жилья. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин... Сумма будет определяться исходя из стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ - 88,8 тысячи рублей", - говорится в публикации Telegram-канала пресс-службы главы региона.