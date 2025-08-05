Рейтинг@Mail.ru
Новый детский сад на 300 мест откроется в подмосковных Химках - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/sad-2033497564.html
Новый детский сад на 300 мест откроется в подмосковных Химках
Новый детский сад на 300 мест откроется в подмосковных Химках - РИА Новости, 05.08.2025
Новый детский сад на 300 мест откроется в подмосковных Химках
Новое дошкольное учреждение на 300 мест станет частью образовательного комплекса школы №30 в Квартале Ивакино в подмосковных Химках в этом году, сообщает... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:02:00+03:00
2025-08-05T16:02:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033496787_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_ed75a8b7cc8a70d934cce53fdd6ec32c.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Новое дошкольное учреждение на 300 мест станет частью образовательного комплекса школы №30 в Квартале Ивакино в подмосковных Химках в этом году, сообщает пресс-служба администрации округа. В трехэтажном здании уже завершили отделочные работы, благоустроили территорию и установили игровые площадки. "Площадь здания составляет более четырех тысяч квадратных метров. В нем оборудованы 12 групповых кабинетов с раздевалками, спальнями, игровыми, буфером и санузлом", – отметила в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова. На данном этапе специалисты приступили к монтажу мебели. "В данное учреждение уже есть желающие на поступление. В микрорайоне много молодых семей. Мы работаем в комплексе, поэтому в дальнейшем воспитанники этого сада будут в приоритете для поступления в нашу школу", – приводит пресс-служба слова директора школы №30 Татьяны Кавторевой. Это первый детский сад в жилом комплексе "Квартал Ивакино". Всего в ЖК планируется построить две школы и три детских сада. Первая школа на 1,1 тысячи мест уже возводится. Реализовать проект планируют во втором квартале 2026 года.
https://ria.ru/20250804/khimki-2033201861.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033496787_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_e3920647768c3d043bf7fac69ef5c09f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Новый детский сад на 300 мест откроется в подмосковных Химках

Новый детский сад на 300 мест откроется в Квартале Ивакино в Химках в 2025 году

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиНовый детский сад на 300 мест в Химках
Новый детский сад на 300 мест в Химках - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Новый детский сад на 300 мест в Химках
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Новое дошкольное учреждение на 300 мест станет частью образовательного комплекса школы №30 в Квартале Ивакино в подмосковных Химках в этом году, сообщает пресс-служба администрации округа.
В трехэтажном здании уже завершили отделочные работы, благоустроили территорию и установили игровые площадки.
"Площадь здания составляет более четырех тысяч квадратных метров. В нем оборудованы 12 групповых кабинетов с раздевалками, спальнями, игровыми, буфером и санузлом", – отметила в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова.
На данном этапе специалисты приступили к монтажу мебели.
"В данное учреждение уже есть желающие на поступление. В микрорайоне много молодых семей. Мы работаем в комплексе, поэтому в дальнейшем воспитанники этого сада будут в приоритете для поступления в нашу школу", – приводит пресс-служба слова директора школы №30 Татьяны Кавторевой.
Это первый детский сад в жилом комплексе "Квартал Ивакино". Всего в ЖК планируется построить две школы и три детских сада. Первая школа на 1,1 тысячи мест уже возводится. Реализовать проект планируют во втором квартале 2026 года.
Развлекательный день для детей бойцов СВО в Химках - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Развлекательный день для детей бойцов СВО состоялся в Химках
4 августа, 11:16
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала