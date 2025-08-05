https://ria.ru/20250805/sad-2033497564.html

Новый детский сад на 300 мест откроется в подмосковных Химках

Новый детский сад на 300 мест откроется в подмосковных Химках - РИА Новости, 05.08.2025

Новый детский сад на 300 мест откроется в подмосковных Химках

Новое дошкольное учреждение на 300 мест станет частью образовательного комплекса школы №30 в Квартале Ивакино в подмосковных Химках в этом году, сообщает... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:02:00+03:00

2025-08-05T16:02:00+03:00

2025-08-05T16:02:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Новое дошкольное учреждение на 300 мест станет частью образовательного комплекса школы №30 в Квартале Ивакино в подмосковных Химках в этом году, сообщает пресс-служба администрации округа. В трехэтажном здании уже завершили отделочные работы, благоустроили территорию и установили игровые площадки. "Площадь здания составляет более четырех тысяч квадратных метров. В нем оборудованы 12 групповых кабинетов с раздевалками, спальнями, игровыми, буфером и санузлом", – отметила в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова. На данном этапе специалисты приступили к монтажу мебели. "В данное учреждение уже есть желающие на поступление. В микрорайоне много молодых семей. Мы работаем в комплексе, поэтому в дальнейшем воспитанники этого сада будут в приоритете для поступления в нашу школу", – приводит пресс-служба слова директора школы №30 Татьяны Кавторевой. Это первый детский сад в жилом комплексе "Квартал Ивакино". Всего в ЖК планируется построить две школы и три детских сада. Первая школа на 1,1 тысячи мест уже возводится. Реализовать проект планируют во втором квартале 2026 года.

https://ria.ru/20250804/khimki-2033201861.html

химки (городской округ в московской области)

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химки (городской округ в московской области)