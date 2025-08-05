https://ria.ru/20250805/rudenya-2033496976.html

Руденя определил задачи по развитию отрасли промышленности в Верхневолжье

Руденя определил задачи по развитию отрасли промышленности в Верхневолжье - РИА Новости, 05.08.2025

Руденя определил задачи по развитию отрасли промышленности в Верхневолжье

Производственная кооперация между предприятиями и совершенствование подготовки необходимых кадров являются важными направлениями для развития промышленности в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:01:00+03:00

2025-08-05T16:01:00+03:00

2025-08-05T16:01:00+03:00

тверская область

игорь руденя

фонд развития промышленности

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Производственная кооперация между предприятиями и совершенствование подготовки необходимых кадров являются важными направлениями для развития промышленности в Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя во вторник на заседании областного правительства. На встрече были рассмотрены реализация госпрограммы по развитию промышленного производства и торговли Верхневолжья и Стратегия развития промышленности региона до 2030 года. "Мы со своей стороны помогаем компаниям в части доступности финансовых ресурсов. В Тверской области обрабатывающая промышленность в последние годы демонстрирует устойчивый рост, увеличивается объем инвестиций в основной капитал", – приводит пресс-служба властей региона слова Рудени. Если в 2016 году объем отгруженных товаров обрабатывающими предприятиями составил 216,9 миллиарда рублей, то в 2024-м – 607,9 миллиарда рублей. По итогам первого полугодия 2025-го показатель превысил 315 миллиардов рублей. Объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающей промышленности в прошлом году вырос до 21,8 миллиарда рублей. Предприятия Верхневолжья активно пользуются федеральными мерами государственной поддержи. Работает областной Фонд развития промышленности, оказывается помощь со стороны федеральных структур. В 2024 году совокупный объем поддержки компаний региона превысил 5,2 миллиарда рублей. Перспективным и очень важным для промышленности региона направлением Руденя назвал производственную кооперацию между предприятиями. Сегодня кооперация развивается в химической и легкой промышленности, производстве спецтехники. К примеру, это пошив школьной формы для учащихся из многодетных семей, формы для юнармейцев, поставка мебели в учреждения образования. Еще одной темой стало кадровое обеспечение предприятий. В настоящее время профессионалов для отрасли готовят 20 колледжей Верхневолжья, подведомственных региональному Минпромторгу. Акцент делается на обучении востребованных специалистов. Например, это сварщик, слесарь, разработчик электронных устройств и систем. Внедряются новые специализации, связанные с роботизацией производств. Губернатор поставил задачи по совершенствованию подготовки необходимых для предприятий кадров. Это развитие системы целевой подготовки, популяризация профессий через отраслевые конкурсы. Развиваются практико-ориентированное обучение и кластерный подход, обновляется материально-техническая база колледжей, в том числе благодаря федеральному проекту "Профессионалитет". В 2023-2026 годах его участниками являются тверские колледжи имени А.Н. Коняева, промышленно-экономический и политехнический, а также Вышневолоцкий колледж. Планируется, что в 2027-2029 годах к проекту присоединятся еще четыре учреждения. Отдельно рассмотрены вопросы повышения производительности труда в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", работа сферы торговли. В прошлом году оборот розничной торговли в прошлом году превысил 419 миллиардов рублей, в первом полугодии 2025-го – 217 миллиардов рублей. В секторе задействовано 12900 организаций, трудоустроено более 35 тысяч человек. Среди задач в этой сфере, обозначенных Руденей, – расширение номенклатуры тверских товаров в торговых сетях.

https://ria.ru/20250731/tver-2032673762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)