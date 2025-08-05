https://ria.ru/20250805/rudenya-2033496976.html
Руденя определил задачи по развитию отрасли промышленности в Верхневолжье
Руденя определил задачи по развитию отрасли промышленности в Верхневолжье - РИА Новости, 05.08.2025
Руденя определил задачи по развитию отрасли промышленности в Верхневолжье
Производственная кооперация между предприятиями и совершенствование подготовки необходимых кадров являются важными направлениями для развития промышленности в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:01:00+03:00
2025-08-05T16:01:00+03:00
2025-08-05T16:01:00+03:00
тверская область
игорь руденя
фонд развития промышленности
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033493010_0:99:1281:819_1920x0_80_0_0_33ed0014ac33eaa94ac27b19ef66cd4d.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Производственная кооперация между предприятиями и совершенствование подготовки необходимых кадров являются важными направлениями для развития промышленности в Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя во вторник на заседании областного правительства. На встрече были рассмотрены реализация госпрограммы по развитию промышленного производства и торговли Верхневолжья и Стратегия развития промышленности региона до 2030 года. "Мы со своей стороны помогаем компаниям в части доступности финансовых ресурсов. В Тверской области обрабатывающая промышленность в последние годы демонстрирует устойчивый рост, увеличивается объем инвестиций в основной капитал", – приводит пресс-служба властей региона слова Рудени. Если в 2016 году объем отгруженных товаров обрабатывающими предприятиями составил 216,9 миллиарда рублей, то в 2024-м – 607,9 миллиарда рублей. По итогам первого полугодия 2025-го показатель превысил 315 миллиардов рублей. Объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающей промышленности в прошлом году вырос до 21,8 миллиарда рублей. Предприятия Верхневолжья активно пользуются федеральными мерами государственной поддержи. Работает областной Фонд развития промышленности, оказывается помощь со стороны федеральных структур. В 2024 году совокупный объем поддержки компаний региона превысил 5,2 миллиарда рублей. Перспективным и очень важным для промышленности региона направлением Руденя назвал производственную кооперацию между предприятиями. Сегодня кооперация развивается в химической и легкой промышленности, производстве спецтехники. К примеру, это пошив школьной формы для учащихся из многодетных семей, формы для юнармейцев, поставка мебели в учреждения образования. Еще одной темой стало кадровое обеспечение предприятий. В настоящее время профессионалов для отрасли готовят 20 колледжей Верхневолжья, подведомственных региональному Минпромторгу. Акцент делается на обучении востребованных специалистов. Например, это сварщик, слесарь, разработчик электронных устройств и систем. Внедряются новые специализации, связанные с роботизацией производств. Губернатор поставил задачи по совершенствованию подготовки необходимых для предприятий кадров. Это развитие системы целевой подготовки, популяризация профессий через отраслевые конкурсы. Развиваются практико-ориентированное обучение и кластерный подход, обновляется материально-техническая база колледжей, в том числе благодаря федеральному проекту "Профессионалитет". В 2023-2026 годах его участниками являются тверские колледжи имени А.Н. Коняева, промышленно-экономический и политехнический, а также Вышневолоцкий колледж. Планируется, что в 2027-2029 годах к проекту присоединятся еще четыре учреждения. Отдельно рассмотрены вопросы повышения производительности труда в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", работа сферы торговли. В прошлом году оборот розничной торговли в прошлом году превысил 419 миллиардов рублей, в первом полугодии 2025-го – 217 миллиардов рублей. В секторе задействовано 12900 организаций, трудоустроено более 35 тысяч человек. Среди задач в этой сфере, обозначенных Руденей, – расширение номенклатуры тверских товаров в торговых сетях.
https://ria.ru/20250731/tver-2032673762.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033493010_89:0:1181:819_1920x0_80_0_0_2f90e7e7ebf0ed8cb324e154441c85e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Тверская область, Игорь Руденя, Фонд развития промышленности, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Руденя определил задачи по развитию отрасли промышленности в Верхневолжье
Губернатор Руденя поставил задачи по развитию промышленности в Верхневолжье
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Производственная кооперация между предприятиями и совершенствование подготовки необходимых кадров являются важными направлениями для развития промышленности в Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя во вторник на заседании областного правительства.
На встрече были рассмотрены реализация госпрограммы по развитию промышленного производства и торговли Верхневолжья и Стратегия развития промышленности региона до 2030 года.
"Мы со своей стороны помогаем компаниям в части доступности финансовых ресурсов. В Тверской области обрабатывающая промышленность в последние годы демонстрирует устойчивый рост, увеличивается объем инвестиций в основной капитал", – приводит пресс-служба властей региона слова Рудени.
Если в 2016 году объем отгруженных товаров обрабатывающими предприятиями составил 216,9 миллиарда рублей, то в 2024-м – 607,9 миллиарда рублей. По итогам первого полугодия 2025-го показатель превысил 315 миллиардов рублей. Объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающей промышленности в прошлом году вырос до 21,8 миллиарда рублей.
Предприятия Верхневолжья активно пользуются федеральными мерами государственной поддержи. Работает областной Фонд развития промышленности, оказывается помощь со стороны федеральных структур. В 2024 году совокупный объем поддержки компаний региона превысил 5,2 миллиарда рублей.
Перспективным и очень важным для промышленности региона направлением Руденя назвал производственную кооперацию между предприятиями. Сегодня кооперация развивается в химической и легкой промышленности, производстве спецтехники. К примеру, это пошив школьной формы для учащихся из многодетных семей, формы для юнармейцев, поставка мебели в учреждения образования.
Еще одной темой стало кадровое обеспечение предприятий. В настоящее время профессионалов для отрасли готовят 20 колледжей Верхневолжья, подведомственных региональному Минпромторгу. Акцент делается на обучении востребованных специалистов. Например, это сварщик, слесарь, разработчик электронных устройств и систем. Внедряются новые специализации, связанные с роботизацией производств.
Губернатор поставил задачи по совершенствованию подготовки необходимых для предприятий кадров. Это развитие системы целевой подготовки, популяризация профессий через отраслевые конкурсы.
Развиваются практико-ориентированное обучение и кластерный подход, обновляется материально-техническая база колледжей, в том числе благодаря федеральному проекту "Профессионалитет". В 2023-2026 годах его участниками являются тверские колледжи имени А.Н. Коняева, промышленно-экономический и политехнический, а также Вышневолоцкий колледж. Планируется, что в 2027-2029 годах к проекту присоединятся еще четыре учреждения.
Отдельно рассмотрены вопросы повышения производительности труда в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", работа сферы торговли. В прошлом году оборот розничной торговли в прошлом году превысил 419 миллиардов рублей, в первом полугодии 2025-го – 217 миллиардов рублей. В секторе задействовано 12900 организаций, трудоустроено более 35 тысяч человек.
Среди задач в этой сфере, обозначенных Руденей, – расширение номенклатуры тверских товаров в торговых сетях.