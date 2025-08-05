https://ria.ru/20250805/ruanda-2033375792.html

СМИ: Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США

СМИ: Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США - РИА Новости, 05.08.2025

СМИ: Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США

Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США, сообщает американская газета Politico со ссылкой на представителя руандийского правительства... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T02:32:00+03:00

2025-08-05T02:32:00+03:00

2025-08-05T02:32:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США, сообщает американская газета Politico со ссылкой на представителя руандийского правительства Йоланде Маколо. "Руанда договорилась с США принять до 250 мигрантов отчасти потому, что почти каждая руандийская семья испытала тяжести вынужденного переселения, а наши общественные ценности основаны на реинтеграции и реабилитации", - приводит издание слова представителя. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах, сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсудила с властями Ливии и Руанды отправку в эти страны мигрантов, которые совершали преступления. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250627/tramp-2025689966.html

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в мире, сша, руанда, ливия, дональд трамп, politico