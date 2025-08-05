https://ria.ru/20250805/ruanda-2033375792.html
СМИ: Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США
СМИ: Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США - РИА Новости, 05.08.2025
СМИ: Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США
Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США, сообщает американская газета Politico со ссылкой на представителя руандийского правительства... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T02:32:00+03:00
2025-08-05T02:32:00+03:00
2025-08-05T02:32:00+03:00
в мире
сша
руанда
ливия
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США, сообщает американская газета Politico со ссылкой на представителя руандийского правительства Йоланде Маколо. "Руанда договорилась с США принять до 250 мигрантов отчасти потому, что почти каждая руандийская семья испытала тяжести вынужденного переселения, а наши общественные ценности основаны на реинтеграции и реабилитации", - приводит издание слова представителя. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах, сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсудила с властями Ливии и Руанды отправку в эти страны мигрантов, которые совершали преступления. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250627/tramp-2025689966.html
сша
руанда
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, руанда, ливия, дональд трамп, politico
В мире, США, Руанда, Ливия, Дональд Трамп, Politico
СМИ: Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США
Politico: Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США