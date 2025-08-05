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СМИ: Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США - РИА Новости, 05.08.2025
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02:32 05.08.2025
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СМИ: Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США
СМИ: Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США - РИА Новости, 05.08.2025
СМИ: Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США
Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США, сообщает американская газета Politico со ссылкой на представителя руандийского правительства... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T02:32:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США, сообщает американская газета Politico со ссылкой на представителя руандийского правительства Йоланде Маколо. "Руанда договорилась с США принять до 250 мигрантов отчасти потому, что почти каждая руандийская семья испытала тяжести вынужденного переселения, а наши общественные ценности основаны на реинтеграции и реабилитации", - приводит издание слова представителя. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах, сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсудила с властями Ливии и Руанды отправку в эти страны мигрантов, которые совершали преступления. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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в мире, сша, руанда, ливия, дональд трамп, politico
В мире, США, Руанда, Ливия, Дональд Трамп, Politico
СМИ: Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США

Politico: Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США, сообщает американская газета Politico со ссылкой на представителя руандийского правительства Йоланде Маколо.
"Руанда договорилась с США принять до 250 мигрантов отчасти потому, что почти каждая руандийская семья испытала тяжести вынужденного переселения, а наши общественные ценности основаны на реинтеграции и реабилитации", - приводит издание слова представителя.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах, сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсудила с властями Ливии и Руанды отправку в эти страны мигрантов, которые совершали преступления.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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В миреСШАРуандаЛивияДональд ТрампPolitico
 
 
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