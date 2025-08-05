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Солнцев провел совещания касательно объектов на юге Оренбургской области - РИА Новости, 05.08.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
19:39 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/rossiya-2033560256.html
Солнцев провел совещания касательно объектов на юге Оренбургской области
Солнцев провел совещания касательно объектов на юге Оренбургской области - РИА Новости, 05.08.2025
Солнцев провел совещания касательно объектов на юге Оренбургской области
На юге Оренбургской области на социальных и стратегических объектах во вторник прошли совещания, сообщил врио губернатора области Евгений Солнцев. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:39:00+03:00
2025-08-05T19:39:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
китай
евгений солнцев
акбулакский район
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На юге Оренбургской области на социальных и стратегических объектах во вторник прошли совещания, сообщил врио губернатора области Евгений Солнцев. Он указал, что автомобильный пункт пропуска "Сагарчин" в Акбулакском районе имеет важное значение для региона как федеральный логистический узел. Тысячи грузовых фур, следующих на восток, проходят через Оренбуржье и именно этот пост. Солнцев полагает, что пришло время его расширять и увеличивать мощности для роста грузопотока. Это решение позволит сократить время перевозок между Китаем и Центральной Россией на целую неделю, а также положительно отразится на экономике региона. "Вместе с представителями дорожных структур, пограничниками и правительством Оренбургской области проработаем все варианты решений и представим их федеральному центру", — написал Солнцев в своем официальном телеграм-канале. Касательно Акбулакской средней школы №1 врио губернатора Оренбуржья отметил, что в ней ни разу не проводился капитальный ремонт. Летом власти проработали вопрос выделения средств из муниципального бюджета на ремонт кровли. Подрядчик выбран, скоро зайдет на объект. "Однозначно школу нужно ремонтировать и повышать качество образования детей. Здесь их — 630. Ребята активные участники конференций, занимаются футболом. Следят за успехами ФК “Оренбург”. Но, оказывается, ни разу не были на большом футболе. Откладывать не будем. Поручил министерству спорта организовать поездку, тем более что на этой неделе матч премьер-лиги “Оренбург” — “Краснодар”", — подчеркнул Солнцев. А в Соль-Илецкой средней школе №4 реализуется много инициатив. Особое внимание здесь уделено краеведению и патриотическому воспитанию. С 2016 года функционирует юнармейский отряд. Состояние школы - удовлетворительное. Врио главы региона обратил внимание, что в здании нужен капитальный ремонт, но в этом году проводятся работы лишь по замене половины кровли. Солнцев дал поручение министерствам образования и финансов найти средства в следующем году и закончить работы. "А также нужно включать школу в программу капитального ремонта. Этот вопрос также необходимо рассмотреть при формировании бюджета", — подытожил врио губернатора Оренбургской области.
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оренбургская область, китай, евгений солнцев, акбулакский район
Оренбургская область, Оренбургская область, Китай, Евгений Солнцев, Акбулакский район
Солнцев провел совещания касательно объектов на юге Оренбургской области

Врио губернатора Солнцев провел совещания касательно объектов на юге Оренбуржья

© Фото : пресс-служба врио губернатора Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : пресс-служба врио губернатора Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На юге Оренбургской области на социальных и стратегических объектах во вторник прошли совещания, сообщил врио губернатора области Евгений Солнцев.
Он указал, что автомобильный пункт пропуска "Сагарчин" в Акбулакском районе имеет важное значение для региона как федеральный логистический узел. Тысячи грузовых фур, следующих на восток, проходят через Оренбуржье и именно этот пост. Солнцев полагает, что пришло время его расширять и увеличивать мощности для роста грузопотока. Это решение позволит сократить время перевозок между Китаем и Центральной Россией на целую неделю, а также положительно отразится на экономике региона.
"Вместе с представителями дорожных структур, пограничниками и правительством Оренбургской области проработаем все варианты решений и представим их федеральному центру", — написал Солнцев в своем официальном телеграм-канале.
Касательно Акбулакской средней школы №1 врио губернатора Оренбуржья отметил, что в ней ни разу не проводился капитальный ремонт. Летом власти проработали вопрос выделения средств из муниципального бюджета на ремонт кровли. Подрядчик выбран, скоро зайдет на объект.
"Однозначно школу нужно ремонтировать и повышать качество образования детей. Здесь их — 630. Ребята активные участники конференций, занимаются футболом. Следят за успехами ФК “Оренбург”. Но, оказывается, ни разу не были на большом футболе. Откладывать не будем. Поручил министерству спорта организовать поездку, тем более что на этой неделе матч премьер-лиги “Оренбург” — “Краснодар”", — подчеркнул Солнцев.
А в Соль-Илецкой средней школе №4 реализуется много инициатив. Особое внимание здесь уделено краеведению и патриотическому воспитанию. С 2016 года функционирует юнармейский отряд. Состояние школы - удовлетворительное. Врио главы региона обратил внимание, что в здании нужен капитальный ремонт, но в этом году проводятся работы лишь по замене половины кровли. Солнцев дал поручение министерствам образования и финансов найти средства в следующем году и закончить работы.
"А также нужно включать школу в программу капитального ремонта. Этот вопрос также необходимо рассмотреть при формировании бюджета", — подытожил врио губернатора Оренбургской области.
 
Оренбургская областьОренбургская областьКитайЕвгений СолнцевАкбулакский район
 
 
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