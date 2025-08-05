https://ria.ru/20250805/rossiya-2033556120.html

Вторую очередь производства жаропрочной посуды запускают на Кубани

Вторую очередь производства жаропрочной посуды запускают на Кубани - РИА Новости, 05.08.2025

Вторую очередь производства жаропрочной посуды запускают на Кубани

Вторую очередь предприятия "Горница" в Армавире на Кубани, первого в РФ производства жаропрочной посуды, готовят к открытию, об этом стало известно на встрече... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:12:00+03:00

2025-08-05T19:12:00+03:00

2025-08-05T19:12:00+03:00

россия

фонд развития промышленности

вениамин кондратьев

армавир

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg

КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. Вторую очередь предприятия "Горница" в Армавире на Кубани, первого в РФ производства жаропрочной посуды, готовят к открытию, об этом стало известно на встрече губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с директором предприятия, сообщает пресс-служба администрации региона. Соглашение о реализации проекта, по данным пресс-службы, Краснодарский край подписал на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. "Мы неоднократно говорили о том, что размещать новые промышленные предприятия необходимо на базе заброшенных или неэффективно используемых площадок с готовой инфраструктурой. Эти территории нужно не застраивать, а возрождать и модернизировать, производить товары с высокой добавленной стоимостью. Для этого в регионе созданы все условия, работают различные программы господдержки. Компания "Горница" – пример реализации такого подхода. Вы наладили выпуск алюминиевой посуды, став одним из крупнейших производителей в стране. В непростых экономических условиях всего за два года запустили строительство второго завода, где будете выпускать изделия из жаропрочного стекла", – сказал на встрече с директором предприятия губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Глава региона добавил, что импортозамещающее производство, уникальное для страны, сможет покрывать до 50 процентов российского рынка. Предприятие получило более 466 миллионов рублей, в том числе субсидий, на развитие в рамках профильных краевых программ и льготных займов краевого Фонда развития промышленности. Директор предприятия "Горница" Сергей Щерба поблагодарил губернатора за оказанную поддержку и рассказал об участии производства в федеральном проекте "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". "Сейчас проводим пуско-наладочные работы на второй очереди завода, подгоняем оборудование. Все это стало возможным благодаря тем программам, которые существуют в России и регионе. Участвуем в федеральном проекте "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", получаем субсидии из краевого бюджета и льготные займы Фонда развития промышленности. Если бы такой помощи не было, нам было бы гораздо труднее развиваться. Но мы чувствуем поддержку, и это придает силы идти дальше", – сказал Сергей Щерба, его слова приводит пресс-служба. Завод "Горница", по данным пресс-службы администрации региона, основали в марте 2015 года на базе существующего предприятия по переработке лома черных и цветных металлов и производству алюминиевых сплавов. В 2021 году было подписано соглашение на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, по которому началось строительство завода изделий из жаропрочного стекла. На ПМЭФ-2025 было подписано еще одно соглашение о реализации второго этапа. Запуск единственного в стране завода по выпуску изделий из жаропрочного стекла позволит ежегодно изготавливать свыше 3,7 миллионов стеклянных крышек, а также стеклянной посуды для микроволновых печей и духовок, сообщила пресс-служба.

россия

армавир

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, фонд развития промышленности, вениамин кондратьев, армавир, краснодарский край