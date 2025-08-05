Вторую очередь производства жаропрочной посуды запускают на Кубани
Вторую очередь первого в РФ производства жаропрочной посуды запускают на Кубани
Вид на Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. Вторую очередь предприятия "Горница" в Армавире на Кубани, первого в РФ производства жаропрочной посуды, готовят к открытию, об этом стало известно на встрече губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с директором предприятия, сообщает пресс-служба администрации региона.
Соглашение о реализации проекта, по данным пресс-службы, Краснодарский край подписал на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.
"Мы неоднократно говорили о том, что размещать новые промышленные предприятия необходимо на базе заброшенных или неэффективно используемых площадок с готовой инфраструктурой. Эти территории нужно не застраивать, а возрождать и модернизировать, производить товары с высокой добавленной стоимостью. Для этого в регионе созданы все условия, работают различные программы господдержки. Компания "Горница" – пример реализации такого подхода. Вы наладили выпуск алюминиевой посуды, став одним из крупнейших производителей в стране. В непростых экономических условиях всего за два года запустили строительство второго завода, где будете выпускать изделия из жаропрочного стекла", – сказал на встрече с директором предприятия губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.
Глава региона добавил, что импортозамещающее производство, уникальное для страны, сможет покрывать до 50 процентов российского рынка.
Предприятие получило более 466 миллионов рублей, в том числе субсидий, на развитие в рамках профильных краевых программ и льготных займов краевого Фонда развития промышленности.
Директор предприятия "Горница" Сергей Щерба поблагодарил губернатора за оказанную поддержку и рассказал об участии производства в федеральном проекте "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"Сейчас проводим пуско-наладочные работы на второй очереди завода, подгоняем оборудование. Все это стало возможным благодаря тем программам, которые существуют в России и регионе. Участвуем в федеральном проекте "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", получаем субсидии из краевого бюджета и льготные займы Фонда развития промышленности. Если бы такой помощи не было, нам было бы гораздо труднее развиваться. Но мы чувствуем поддержку, и это придает силы идти дальше", – сказал Сергей Щерба, его слова приводит пресс-служба.
Завод "Горница", по данным пресс-службы администрации региона, основали в марте 2015 года на базе существующего предприятия по переработке лома черных и цветных металлов и производству алюминиевых сплавов. В 2021 году было подписано соглашение на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, по которому началось строительство завода изделий из жаропрочного стекла. На ПМЭФ-2025 было подписано еще одно соглашение о реализации второго этапа.
Запуск единственного в стране завода по выпуску изделий из жаропрочного стекла позволит ежегодно изготавливать свыше 3,7 миллионов стеклянных крышек, а также стеклянной посуды для микроволновых печей и духовок, сообщила пресс-служба.