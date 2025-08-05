https://ria.ru/20250805/rossiya-2033410425.html

В России могут исчезнуть около 130 городов

В России могут исчезнуть около 130 городов - РИА Новости, 05.08.2025

В России могут исчезнуть около 130 городов

В России под угрозой исчезновения оказались 129 малых городов, пишут "Известия" со ссылкой на исследование РАНхиГС, проведенное в рамках госзаказа аппарата... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:43:00+03:00

2025-08-05T10:43:00+03:00

2025-08-05T10:43:00+03:00

российская академия наук

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верхний тагил

свердловская область

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В России под угрозой исчезновения оказались 129 малых городов, пишут "Известия" со ссылкой на исследование РАНхиГС, проведенное в рамках госзаказа аппарата правительства."В таких населенных пунктах проживает 3,4 миллиона человек, и за десять лет численность жителей там сократилась на 314 тысяч", — говорится в материале.Уточняется, что к исчезновению населенных пунктов также приводит снижение занятости и уменьшение числа предприятий малого и среднего бизнеса. При этом численность населения больше всего сократилась в угольных, металлургических и лесопромышленных городах на севере страны: Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область).Отмечается, что для 106 таких населенных пунктов уже готовят инвестпроекты с инфраструктурным развитием. Тем не менее, по словам эксперта, этот процесс может оказаться необратимым.

https://ria.ru/20250728/arkhstoyanie-2031911291.html

россия

верхний тагил

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российская академия наук, россия, верхний тагил, свердловская область, общество, экономика