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В России могут исчезнуть около 130 городов - РИА Новости, 05.08.2025
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10:43 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/rossiya-2033410425.html
В России могут исчезнуть около 130 городов
В России могут исчезнуть около 130 городов - РИА Новости, 05.08.2025
В России могут исчезнуть около 130 городов
В России под угрозой исчезновения оказались 129 малых городов, пишут "Известия" со ссылкой на исследование РАНхиГС, проведенное в рамках госзаказа аппарата... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:43:00+03:00
2025-08-05T10:43:00+03:00
российская академия наук
россия
верхний тагил
свердловская область
общество
экономика
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В России под угрозой исчезновения оказались 129 малых городов, пишут "Известия" со ссылкой на исследование РАНхиГС, проведенное в рамках госзаказа аппарата правительства."В таких населенных пунктах проживает 3,4 миллиона человек, и за десять лет численность жителей там сократилась на 314 тысяч", — говорится в материале.Уточняется, что к исчезновению населенных пунктов также приводит снижение занятости и уменьшение числа предприятий малого и среднего бизнеса. При этом численность населения больше всего сократилась в угольных, металлургических и лесопромышленных городах на севере страны: Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область).Отмечается, что для 106 таких населенных пунктов уже готовят инвестпроекты с инфраструктурным развитием. Тем не менее, по словам эксперта, этот процесс может оказаться необратимым.
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россия
верхний тагил
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российская академия наук, россия, верхний тагил, свердловская область, общество, экономика
Российская академия наук, Россия, Верхний Тагил, Свердловская область, Общество, Экономика
В России могут исчезнуть около 130 городов

В России могут исчезнуть 129 малых городов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на Торжок с колокольни Борисоглебского монастыря
Вид на Торжок с колокольни Борисоглебского монастыря - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на Торжок с колокольни Борисоглебского монастыря. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В России под угрозой исчезновения оказались 129 малых городов, пишут "Известия" со ссылкой на исследование РАНхиГС, проведенное в рамках госзаказа аппарата правительства.
"В таких населенных пунктах проживает 3,4 миллиона человек, и за десять лет численность жителей там сократилась на 314 тысяч", — говорится в материале.
Уточняется, что к исчезновению населенных пунктов также приводит снижение занятости и уменьшение числа предприятий малого и среднего бизнеса. При этом численность населения больше всего сократилась в угольных, металлургических и лесопромышленных городах на севере страны: Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область).
Отмечается, что для 106 таких населенных пунктов уже готовят инвестпроекты с инфраструктурным развитием. Тем не менее, по словам эксперта, этот процесс может оказаться необратимым.
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