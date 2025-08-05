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Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 34 процента - РИА Новости, 05.08.2025
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14:35 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/rossija-2033475952.html
Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 34 процента
Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 34 процента - РИА Новости, 05.08.2025
Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 34 процента
Возобновление программ господдержки спроса в автопроме, а также снижение ключевой ставки ЦБ поспособствовали росту продаж новых автомобилей в России в июле в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:35:00+03:00
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экономика
россия
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авто
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Возобновление программ господдержки спроса в автопроме, а также снижение ключевой ставки ЦБ поспособствовали росту продаж новых автомобилей в России в июле в месячном выражении, они же станут ключевыми факторами возможного роста рынка в ближайшем будущем, считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Согласно данным аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"), которые приводят в АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам июля составили 124,1 тысячи штук, что на 13% ниже, чем годом ранее. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Также, по данным ППК, в июне суммарные продажи в этих сегментах составили 92,6 тысячи штук. Таким образом, в месячном выражении продажи выросли на 34%. "Надеемся на долгосрочность появившейся тенденции развития рынка. Полагаем, что ключевую роль в этом продолжат играть меры государственной поддержки спроса и предсказуемость условий для обеспечения стабильности ведения бизнеса", - приводят в ассоциации слова председателя Комитета автопроизводителей Алексея Калицева. Как уточнил Калицев, возобновление программ государственной поддержки спроса в автопроме, а также коммерческие предложения от игроков рынка помогли "развороту" тренда падения авторынка, который наблюдался в России к концу первого полугодия. "Первый месяц второго полугодия показал первые положительные изменения на рынке и продемонстрировал рост относительно июня 2025 года на 34%", - отметил он и добавил, что постепенное снижение ключевой ставки имело в большей степени психологический эффект, который помог улучшить настроения покупателей.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), авто
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Авто
Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 34 процента

АЕБ: возобновление господдержки спроса в автопроме поспособствовало росту продаж

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Возобновление программ господдержки спроса в автопроме, а также снижение ключевой ставки ЦБ поспособствовали росту продаж новых автомобилей в России в июле в месячном выражении, они же станут ключевыми факторами возможного роста рынка в ближайшем будущем, считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Согласно данным аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"), которые приводят в АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам июля составили 124,1 тысячи штук, что на 13% ниже, чем годом ранее. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Также, по данным ППК, в июне суммарные продажи в этих сегментах составили 92,6 тысячи штук. Таким образом, в месячном выражении продажи выросли на 34%.
"Надеемся на долгосрочность появившейся тенденции развития рынка. Полагаем, что ключевую роль в этом продолжат играть меры государственной поддержки спроса и предсказуемость условий для обеспечения стабильности ведения бизнеса", - приводят в ассоциации слова председателя Комитета автопроизводителей Алексея Калицева.
Как уточнил Калицев, возобновление программ государственной поддержки спроса в автопроме, а также коммерческие предложения от игроков рынка помогли "развороту" тренда падения авторынка, который наблюдался в России к концу первого полугодия.
"Первый месяц второго полугодия показал первые положительные изменения на рынке и продемонстрировал рост относительно июня 2025 года на 34%", - отметил он и добавил, что постепенное снижение ключевой ставки имело в большей степени психологический эффект, который помог улучшить настроения покупателей.
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