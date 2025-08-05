Рейтинг@Mail.ru
Известный актер с раком предупредил о симптоме, который он проигнорировал - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/rak-2033519390.html
Известный актер с раком предупредил о симптоме, который он проигнорировал
Известный актер с раком предупредил о симптоме, который он проигнорировал - РИА Новости, 05.08.2025
Известный актер с раком предупредил о симптоме, который он проигнорировал
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик в интервью Business Insider признался, что не обратил внимания на симптом, который свидетельствовал о заболевании раком... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:53:00+03:00
2025-08-05T16:53:00+03:00
здоровье
здоровье - общество
рак
рак толстой кишки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033535864_40:40:3081:1751_1920x0_80_0_0_dd5399cbaeb1e3265ca10d249a24fdac.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Американский актер Джеймс Ван Дер Бик в интервью Business Insider признался, что не обратил внимания на симптом, который свидетельствовал о заболевании раком толстой кишки."Это (Изменения при дефекации. — Прим. ред.) не было похоже на какой-то конкретный симптом. Это не заставило меня поспешить пройти обследование", — передает издание его слова.Актер рассказал, что сначала попробовал отказаться от кофе, решив, что причина недуга кроется в употреблении этого напитка. Его состояние не улучшилось, и он обратился к медикам, которые обнаружили у него рак на поздней стадии.Он отметил при этом, что всегда активно занимался спортом и правильно питался, что, однако, не застраховало его от серьезного заболевания.Джеймс Ван Дер Бик наиболее известен по роли Доусона Лири в американском сериале "Бухта Доусона".
https://ria.ru/20250804/rak-2033306777.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033535864_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_6720902df6d452737be064a3a2b60f93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье, здоровье - общество, рак, рак толстой кишки
Здоровье, Здоровье - Общество, Рак, Рак толстой кишки
Известный актер с раком предупредил о симптоме, который он проигнорировал

Актер Ван Дер Бик проигнорировал симптом рака толстой кишки

© Richard ShotwellДжеймс Ван Дер Бик
Джеймс Ван Дер Бик - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Richard Shotwell
Джеймс Ван Дер Бик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Американский актер Джеймс Ван Дер Бик в интервью Business Insider признался, что не обратил внимания на симптом, который свидетельствовал о заболевании раком толстой кишки.
"Это (Изменения при дефекации. — Прим. ред.) не было похоже на какой-то конкретный симптом. Это не заставило меня поспешить пройти обследование", — передает издание его слова.
Актер рассказал, что сначала попробовал отказаться от кофе, решив, что причина недуга кроется в употреблении этого напитка. Его состояние не улучшилось, и он обратился к медикам, которые обнаружили у него рак на поздней стадии.
Он отметил при этом, что всегда активно занимался спортом и правильно питался, что, однако, не застраховало его от серьезного заболевания.
Джеймс Ван Дер Бик наиболее известен по роли Доусона Лири в американском сериале "Бухта Доусона".
Домашний холодильник - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"Природные бактерии". Эксперт назвал продукт, снижающий риск рака кишечника
4 августа, 16:50
 
ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоРакРак толстой кишки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала