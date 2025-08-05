https://ria.ru/20250805/rak-2033519390.html
Известный актер с раком предупредил о симптоме, который он проигнорировал
Известный актер с раком предупредил о симптоме, который он проигнорировал - РИА Новости, 05.08.2025
Известный актер с раком предупредил о симптоме, который он проигнорировал
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик в интервью Business Insider признался, что не обратил внимания на симптом, который свидетельствовал о заболевании раком... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:53:00+03:00
2025-08-05T16:53:00+03:00
2025-08-05T16:53:00+03:00
здоровье
здоровье - общество
рак
рак толстой кишки
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Американский актер Джеймс Ван Дер Бик в интервью Business Insider признался, что не обратил внимания на симптом, который свидетельствовал о заболевании раком толстой кишки."Это (Изменения при дефекации. — Прим. ред.) не было похоже на какой-то конкретный симптом. Это не заставило меня поспешить пройти обследование", — передает издание его слова.Актер рассказал, что сначала попробовал отказаться от кофе, решив, что причина недуга кроется в употреблении этого напитка. Его состояние не улучшилось, и он обратился к медикам, которые обнаружили у него рак на поздней стадии.Он отметил при этом, что всегда активно занимался спортом и правильно питался, что, однако, не застраховало его от серьезного заболевания.Джеймс Ван Дер Бик наиболее известен по роли Доусона Лири в американском сериале "Бухта Доусона".
https://ria.ru/20250804/rak-2033306777.html
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здоровье, здоровье - общество, рак, рак толстой кишки
Здоровье, Здоровье - Общество, Рак, Рак толстой кишки
Известный актер с раком предупредил о симптоме, который он проигнорировал
Актер Ван Дер Бик проигнорировал симптом рака толстой кишки