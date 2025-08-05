https://ria.ru/20250805/rak-2033519390.html

Известный актер с раком предупредил о симптоме, который он проигнорировал

Известный актер с раком предупредил о симптоме, который он проигнорировал - РИА Новости, 05.08.2025

Известный актер с раком предупредил о симптоме, который он проигнорировал

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик в интервью Business Insider признался, что не обратил внимания на симптом, который свидетельствовал о заболевании раком... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:53:00+03:00

2025-08-05T16:53:00+03:00

2025-08-05T16:53:00+03:00

здоровье

здоровье - общество

рак

рак толстой кишки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033535864_40:40:3081:1751_1920x0_80_0_0_dd5399cbaeb1e3265ca10d249a24fdac.jpg

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Американский актер Джеймс Ван Дер Бик в интервью Business Insider признался, что не обратил внимания на симптом, который свидетельствовал о заболевании раком толстой кишки."Это (Изменения при дефекации. — Прим. ред.) не было похоже на какой-то конкретный симптом. Это не заставило меня поспешить пройти обследование", — передает издание его слова.Актер рассказал, что сначала попробовал отказаться от кофе, решив, что причина недуга кроется в употреблении этого напитка. Его состояние не улучшилось, и он обратился к медикам, которые обнаружили у него рак на поздней стадии.Он отметил при этом, что всегда активно занимался спортом и правильно питался, что, однако, не застраховало его от серьезного заболевания.Джеймс Ван Дер Бик наиболее известен по роли Доусона Лири в американском сериале "Бухта Доусона".

https://ria.ru/20250804/rak-2033306777.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье, здоровье - общество, рак, рак толстой кишки